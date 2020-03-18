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Члены комитета ВР уходят на самоизоляцию из-за коронавируса нардепа Шахова

Пока все члены комитета здоровы

Члены комитета ВР уходят на самоизоляцию из-за коронавируса нардепа Шахова
Сергей Шахов
Фото: facebook/Сергей Шахов

Члены экологического комитета самоизолируются из-за обнаружения коронавируса у народного депутата Сергея Шахова.

Об этом LB.ua рассказал глава комитета, нардеп от "Слугы народа" Олег Бондаренко.

"Члены комитета уходят на самоизоляцию. Мы как отвественные народные депутаты идем в самоизоляцию для предотвращения возможного распространения инфекции", - сказал Бондаренко.

По его словам, пока все депутаты здоровы. Им рекомендовали в случае возникновения признаков инфекции обратиться к врачу. Пока тесты никто делать не будет.

Сегодня стало известно, что депутат Верховной Рады Сергей Шахов заразился коронавирусом.

11 марта Шахов вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. 12 марта пошел на заседание комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.

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