SkyUp открывает продажу билетов по льготным ценам на рейсы из 17 городов в 14 странах

МИД, Мининфраструктуры и авиакомпания договорились о создании моделей вывоза украинцев из других стран.

Авиакомпания SkyUp открывает продажу билетов по льготным ценам на нерегулярные рейсы из 17 городов в 14 странах для возвращения украинцев из-за границы.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi Новини.

По его словам, Министерство иностранных дел, Мининфраструктуры и авиакомпания SkyUp достигли договоренности о создании моделей вывоза украинцев из других стран на самолетах, в том числе - через специальные хабы.

"Авиакомпания Skyup, которой мы чрезвычайно благодарны за их конструктивную позицию и желание вместе с правительством помочь украинцам, открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон. Заходите на сайт компании, смотрите на даты, на которые планируются эти рейсы, покупайте билеты, подчеркиваю, по льготным ценам, и возвращайтесь в Украину", - рассказал Кулеба.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, в свою очередь, заверил, что перечень городов будет расширяться и выразил надежду, что к инициативе присоединятся и другие перевозчики.

Напомним, с 17 марта прекратила авиасообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавирусной болезни.

Ранее SkyUp уже доставляла украинцев из Италии и из Египта. В феврале самолет SkyUp эвакуировал украинцев из китайского Уханя.