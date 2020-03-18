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Uber Eats сделал в Украине бесплатную доставку до конца марта

Услуга доступна в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

Uber Eats сделал в Украине бесплатную доставку до конца марта
Фото: facebook.com/Brew1867byDilmah

Сервис по доставке еды Uber Eats в Украине разослал своим пользователям промокод для бесплатной доставки с 17 по 31 марта 2020 года из ресторанов в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, чтобы поддержать их во время карантина.

О нововведении сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме возможности бесплатной доставки "до двери", Uber Eats планирует внедрить дополнительный функционал, чтобы сделать процесс заказа еще более удобным.

Для поддержки партнеров в ресторанном бизнесе Uber Eats сделали бесплатной доставку не только в Украине, но и в других странах Центральной и Восточной Европы до конца марта.

По мнению Uber Eats, доставка еды поможет ресторанам выжить в условиях резкого сокращения спроса из-за карантина.

Также сервис позаботился о своих курьерах, проинструктировав их, как уберечься от вируса, основываясь на рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Напомним, что сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр К" продолжит работу, несмотря на карантин. Руководство сети сослалось на "социальную миссию", приравняв себя к аптекам и АЗС. Также "Эпицентр" ввел новую услугу - онлайн заказ доставки еды на дом из заведений общественного питания компании.

Напомним, в Украине до 3 апреля объявлен карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также АЗС. С 18 марта будет временно прекращено железнодорожное, авиа- и автобусное междугородное сообщение внутри страны.

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