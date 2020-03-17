"Укрзализныця" отменяет пригородные электрички

С 12:00 18 марта "Укрзализныця" приостанавливает курсирование пригородных поездов.

Об этом информирует пресс-служба компании.

"Некоторые пригородные поезда проследуют по сокращенному маршруту, чтобы его завершить до 12:00. Просим слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с объявленным карантином с 12:00 18 марта "Укрзализныця" закроет вокзалы для посетителей.

Напомним, 12 марта в Украине начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля. На две недели также закрыты госграницы. На территорию Украины будут пропускать только украинцев и тех, у кого есть вид на жительство.

16 марта Кабинет министров принял решение о временной приостановке железнодорожного, авиа- и автобусного междугородного сообщений с 18 марта.

Кроме того, во исполнение решения Кабинета министров "Киевский метрополитен" прекратил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта.