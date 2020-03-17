Обнародован список хабов, из которых граждане Украины смогут добраться домой бесплатно или по льготным ценам.

Президент Владимир Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за пределами страны, как они смогут вернуться домой.

В видеообращении глава государства пообещал, что Украина вернет всех сограждан, которые находятся за границей.

Президент призвал таких лиц регистрироваться в системе "ДРУГ": https://friend.mfa.gov.ua/#/

По его словам, это поможет дипломатам и упростит формирование списков граждан, имеющих срочно вернуться домой.

Тем, кому не удастся зарегистрироваться, необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны пребывания. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии. Контакты на сайте МИД по ссылке http://bit.ly/2WkUZab

Обновление. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал список хабов, из которых граждане Украины смогут добраться домой бесплатно или по льготным ценам:

Стамбул (самолет)

Дубай, Абу-Даби (самолет)

Прага (самолет в Польшу, дальше - поезд)

Берлин (поезд и самолет)

Варшава, Перемышль (поезд)

Вена (поезд и самолет)

Братислава (в Польшу, дальше - поезд)

Рига, Вильнюс (поезд)

"Это мы сформировали за сутки в режиме скорости света и сожженных нервов. НО: список хабов будет в дальнейшем обновляться. Следите за официальной информацией на сайте МИД", - написал Кулеба в фейсбуке.

По его словам, в ближайшее время также будут организованы спецрейсы в Украину по льготной цене. Они будут осуществляться из городов с наибольшим скоплением граждан.

Когда и откуда будут отправляться рейсы, граждан будут информировать посольства и консульства. Кроме того, эта информация будет на официальных сайтах МИД и Министерство инфраструктуры Украины.

Напомним, что с 00:00 17 марта минимум по 3 апреля в Украине закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с 00:00 16 марта минимум по 3 апреля закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).