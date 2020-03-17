Президент Владимир Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за пределами страны, как они смогут вернуться домой.
В видеообращении глава государства пообещал, что Украина вернет всех сограждан, которые находятся за границей.
Президент призвал таких лиц регистрироваться в системе "ДРУГ": https://friend.mfa.gov.ua/#/
По его словам, это поможет дипломатам и упростит формирование списков граждан, имеющих срочно вернуться домой.
Тем, кому не удастся зарегистрироваться, необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны пребывания. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии. Контакты на сайте МИД по ссылке http://bit.ly/2WkUZab
Обновление. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал список хабов, из которых граждане Украины смогут добраться домой бесплатно или по льготным ценам:
- Стамбул (самолет)
- Дубай, Абу-Даби (самолет)
- Прага (самолет в Польшу, дальше - поезд)
- Берлин (поезд и самолет)
- Варшава, Перемышль (поезд)
- Вена (поезд и самолет)
- Братислава (в Польшу, дальше - поезд)
- Рига, Вильнюс (поезд)
"Это мы сформировали за сутки в режиме скорости света и сожженных нервов. НО: список хабов будет в дальнейшем обновляться. Следите за официальной информацией на сайте МИД", - написал Кулеба в фейсбуке.
По его словам, в ближайшее время также будут организованы спецрейсы в Украину по льготной цене. Они будут осуществляться из городов с наибольшим скоплением граждан.
Когда и откуда будут отправляться рейсы, граждан будут информировать посольства и консульства. Кроме того, эта информация будет на официальных сайтах МИД и Министерство инфраструктуры Украины.
Напомним, что с 00:00 17 марта минимум по 3 апреля в Украине закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.
Кроме того, с 00:00 16 марта минимум по 3 апреля закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).