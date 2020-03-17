"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"
Зеленский собрал крупный бизнес на Банковой для помощи в борьбе с коронавирусом
Зеленский собрал крупный бизнес на Банковой для помощи в борьбе с коронавирусом
Зеленский призвал ограничить пассажирские перевозки между городами и остановить метро
Зеленский призвал ограничить пассажирские перевозки между городами и остановить метро
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
ГлавнаяПолитика

Кличко не намерен работать дистанционно из-за карантина

Мэрия работает в усиленном режиме.

Кличко не намерен работать дистанционно из-за карантина
Виталий Кличко
Фото: Виталий Кличко / facebook

Мэр Киева Виталий Кличко не будет работать дистанционно из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева.

"Нет, мы в штатном режиме...мэр на месте, на работе, руководит процессом", - сказала она.

По ее словам, дистанционно работать невозможно, поскольку нужно обеспечивать жизнедеятельность города, особенно, во время карантина.

Мэрия, отмечает Зиновьева, работает в усиленном режиме.

Напомним, Киев до 3 апреля карантин, закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также АЗС.

Ранее в столице подтвердили два случая коронавируса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также