"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
Зеленский собрал крупный бизнес на Банковой для помощи в борьбе с коронавирусом
Зеленский собрал крупный бизнес на Банковой для помощи в борьбе с коронавирусом
Зеленский призвал ограничить пассажирские перевозки между городами и остановить метро
Зеленский призвал ограничить пассажирские перевозки между городами и остановить метро
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"
ГлавнаяПолитика

Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором

Врио директора ГБР перешла на работу в Офис генпрокурора.

Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во вторник, 17 марта, подписал указ о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором.

Об этом говорится на сайте президента.

Это произошло спустя несколько часов после того, как Верховная Рада на внеочередном заседании одобрила это назначение.

Другим указом Зеленский освободил Венедиктову от исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.

Напомним, должность генерального прокурора была вакантной с 5 марта, когда Верховная Рада выразила недоверие Руслану Рябошапке. Временно исполняющим обязанности генерального прокурора с тех пор был его заместитель Виктор Чумак, который подал в отставку после голосования Верховной Рады.

Ирина Венедиктова на парламентских выборах 2019 была избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также