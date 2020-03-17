Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что Верховная Рада в период карантина продолжит при необходимости собираться на внеочередные заседания.

Об этом он сказал на брифинге после двух подряд внеочередных заседаний, которые состоялись во вторник.

"Мы просим депутатов нашей фракции оставаться в Киеве, никуда не ездить по Украине из-за ограничений, введенных правительством, и чтобы быть готовым в любой момент собраться на внеочередное заседание для принятия законов для борьбы с эпидемией и устранением ее последствий", - рассказал Корниенко.

По его словам, такие законы разрабатываются в разных комитетах.

Напомним, что Верховная Рада во вторник приняла решение не работать в пленарном режиме минимум до 3 апреля.

На первом внеочередном заседании во вторник депутаты приняли законопроект о коронавирусе, поддержали запуск закупок лекарств через национального закупщика "МЗУ" и ввели налоговые ослабления из-за карантина.

На втором заседании депутаты поддержали кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора и назначили нового министра экономики Игоря Петрашко.