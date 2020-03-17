Рада против коронавируса

Верховная Рада собралась на два внеочередных заседания, где приняла важные законы для борьбы с коронавирусом. А также дала согласие на назначени е генпрокурора и проголосовала за нового министра экономразвития и сельского хозяйства . О всех подробностях работы парламента в условиях карантина – в репортаже LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Земля не на повестке

Ещё утром 16 марта, когда в Раде проходил согласительный совет, спикер Дмитрий Разумков прогнозировал, что парламент не будет работать в традиционном пленарном режиме. По его словам, такое предложение было поддержано главами всех фракций и групп. Вице-спикер Елена Кондратюк предупреждала, что в случае продолжения заседаний, «мы заболеем все и сразу, а врачей просто не хватит».

Но планы депутатов уйти на «пленарный карантин» и работу в комитеты поломал президент Владимир Зеленский. В своём обращении он четко заявил: парламент должен работать. И принимать важные решения — закон о земле, Трудовой кодекс и налоговые изменения. Уже вечером в понедельник глава государства вызвал на ковёр в Офис на Банковую нардепов «Слуги народа». По информации источников LB.ua, на совещании Зеленский потребовал голосовать за законопроект о продаже земли в целом во вторник-среду. «Это требование МВФ в обмен на предоставление транша и $5 млрд. помощи. В противном случае – дефолт», – утверждал один из наших собеседников.

Но уже на утро все поменялось. Вопрос земли был снят с повестки дня. Как рассказал LB.ua один из руководителей фракции «Слуга народа», голоса состоянием на утро «за» закон в целом были.

Фото: Lb.ua

«Да, президент на встрече требовал голосования за землю. Но я выступил против, объяснил, что в нынешних условиях такого делать нельзя. Нам бы сразу повесили – «в условиях чумы они продали землю». Главным аргументом «против» стала невнятная позиция МВФ. Так дают нам деньги или нет? Конкретных подтверждений нет. А они должны быть. Только так. Ведь мы сразу после голосования за землю потеряли бы большое количество электоральных баллов. Поэтому от МВФ ждём четкой разнарядки о готовности выделить и помощь, и транш... Утром деньги, вечером стулья», – поделился аргументами депутат.

Правда, другой собеседник LB.ua во фракции уверяет, что за землю решили не голосовать, «потому что МВФ и так даст деньги».

«Это 5 млрд. помощи и с траншем будет в общем аж $12 млрд. Экономика просто полетит вверх!», – рассказывал нардеп, выходя из парламента уже после заседания. Добавив, что боится коронавируса, но вынужден ходить на заседания: «Да, боюсь, боюсь. Все боятся, но что же делать, надо страну спасать».

В самой правящей партии подтвердили, что многие «слуги» заболели. «Но подтверждений о коронавирусе у нас нет. Это вы лучше в ОПЗЖ обращайтесь», – шутил в пресс-центре партии Александр Корниенко. Глава фракции Давид Арахамия ему вторил: «Вы же понимаете, если заболеет хоть один депутат, что тут будет». Поэтому, по его информации, сейчас активно прорабатывается возможность голосований в режиме видео-конференций. Хотя в Конституции чётко прописана обязанность нардепов лично присутствовать в зале и голосовать.

Законом по коронавирусу

Уже в 7-30 утра во вторник депутаты (кто в маске, кто без) шли на работу под скандирование немногочисленного митинга: «Каратин!» и «Не продавайте землю!». Охрана парламента строго в латексных медицинских перчатках и масках пропускала прессу на третий этаж (кулуары, буфет и ложу СМИ по распоряжению Аппарата ВР закрыли). Пропускали по специальным временным картам аккредитации и после измерения температуры. Тут же выдавали маски, без которой в парламент вход был запрещен. Практически на всех углах – памятки о поведении в условиях пандемии коронавируса и дезинфекторы для рук.

Премьер Денис Шмигаль доложил о пакете законопроектов – для борьбы с вирусом, налоговых льготах на период карантина. Также глава Кабмина признал готовность власти ввести чрезвычайное положение в любой момент.

Хотя в руководстве «Слуги народа» пока что говорят: такой вариант на данный момент не рассматривается.

«Это крайняя мера, которая будет в том числе иметь ряд негативных последствий и как следствие – возможные перебои с поставками еды и лекарств из-за полного ограничения транспортного сообщения. У нас реально есть два сценария: итальянский – пессимистичный. Чего бы не хотелось, ведь тогда этот карантин затянется надолго. А это просто коллапс для экономики. Второй вариант – британский. Но вы все должны понять. Все мы будем с вами болеть! Может, уже болеем», – «успокаивал» один из представителей фракции «СН». Увидев округлённые глаза журналистов, обосновал: «Тесты получены только сейчас. Поверьте, начнём делать анализы, и картина с заболевшими будет совсем другая».

На первом внеочередном заседании Рада даже без обсуждения конституционным большинством всех фракций и групп приняла закон о целом комплексе мер по противодействию эпидемии. Начиная с упрощениях процедуры закупок медикаментов и медтехники, заканчивая штрафами, вплоть до уголовной ответственности и лишения свободы сроком на 3 года за нарушение карантина. В комментариях прессе глава профильного комитета Михаил Радуцкий объяснил, что такие жёсткие санкции будут применяться только в отношении тех, кто умышленно, зная о заболевании, будет заражать других людей.

В оппозиции такую норму восприняли неоднозначно. Виктория Сюмар из «Европейской солидарности» отметила, что «человек может и не знать о болезни и заражать». По её словам, рабочая группа продолжит работу над законодательными новациями, чтобы в случае необходимости сразу вносить в закон коррективы. Но что касается больших штрафов (свыше 100 тыс.грн) для развлекательных центров, салонов, тренажёрных залов и всех других заведений, оказавшихся под запретом работы в условиях карантина, все фракции однозначно сказали «да». Точно также позитивно была воспринята норма о том, что за неуплату ЖКУ на это время пеня и отключение – запрещены.

Кадры и прогнозы

Сразу же после первого «антикоронавирусного» внеочередного заседания Разумков объявил новое – «кадровое», на которое приехал лично президент Зеленский. Он представил кандидата на пост генпрокурора – и.о. главы ГБР Ирину Венедиктову. Которая заявила с трибуны: «Сейчас не время разбираться, надо решительно действовать». Прозвучало также громкое и сакраментальное: «вор должен сидеть в тюрьме».

В итоге, за назначение Венедиктовой проголосовали депутаты «Слуги», групп «За будущее» и «Доверие», а также три нардепа из ОПЗЖ (Королевская, Суркис и Мамоян). Воздержалась «Батькивщина». Против – «ЕС» и «Голос».

Фото: офис президента

В «Слуге» выбор Венедиктовой объясняют просто. «Она будет действовать. Рейтинг падает. Весна пришла – нужны посадки. У неё вообще сейчас уникальный шанс. Она генпрокурор, а и.о. главы ГБР – ее человек. Почему мы отказались от идеи с назначением Сергея Ионушаса (его кандидатура обсуждалась ещё две недели назад)? Мы прислушались, так скажем, к его желанию. Точнее, нежеланию. И, да, на кандидатуре Венедиктовой настоял сам президент», – говорил в беседе с журналистами один из ключевых «слуг».

Другой собеседник из руководства фракции сравнил генпрокурора с ее румынской коллегой Лаурой Кодруца Кевеши. «Первая женщина-прокурор там. У нас тоже первая. В Румынии она только за год отправила на скамью подсудимых более тысячи чиновников. Вот именно такая нам тоже нужна», – с улыбкой объяснял депутат. На уточняющий вопрос: «Стоит ли первым приготовится пятому президенту Петру Порошенко?», – он напомнил: «Ну, там не только эта фамилия, есть много других».

После того, как закончили с генпрокурором, депутаты перешли к голосованию за министра экономразвития и сельского хозяйства (после ухода Милованова в «Слуге» были планы разделить эти два министерства, но пока решили оставить все как есть). Выбор пал на Игоря Петрашко.

Фото: agropolit.com

В оппозиции сразу озвучили главную претензию к кандидату. Мол, тот с апреля 2013 года руководил операционными процессами в холдинге одного из крупнейших агробаронов страны Олега Бахматюка. Однако в «Слуге» не под запись убеждают, что влияния на министерство у бизнесмена не будет. «Наоборот – Петрашко нам сдал все схемы Бахматюка. Так что, конфликта интересов не будет», – уверяют в руководстве «СН».

Большинство также не смутил и тот факт, что Петрашко много лет работал в России, а его супруга – российская подданная. Примечательно, что без конфуза на внеочередном заседании не обошлось. После голосования для присяги Петрашко по незнанию, где парламентская трибуна, направился в ложу главы государства. Депутаты это сопровождали смехом, а спикер Разумков коротко прокомментировал: «Смело, смело».

***

Под конец нардепы таки решили изменить календарный план, отменив до начала апреля пленарные недели. «Пока что не будем заседать до 6 апреля. А там, может, и до 14. Все будет зависеть от ситуации с пандемией и количеством заболевших», – поделился источник LB.ua в руководстве партии. Хотя Арахамия не исключает, что уже на следующей неделе нардепов вновь могут собрать под куполом на внеочередное заседание.

«Всем нам дана команда оставаться в Киеве. Или как минимум, чтобы мы за 24 часа могли явиться сюда и голосовать за необходимые законы. Все мы в боевой готовности», – напоследок рассказал один из нардепов «Слуги» уже на выходе из Рады. В то время, как теперь в прошлом глава «Голоса» Святослав Вакарчук в маске пробегал мимо. Остановившись на минуту, он признался, что болен. «Но это просто насморк. Поэтому маска – больше для того, чтобы вас не заразить», – закрывал он за собой двери. После чего явно опешившая охрана Рады и журналисты, выдержав минуту молчания, дружно поспешили дезинфицировать руки.