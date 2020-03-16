Президент Владимир Зеленский потребовал от Верховной Рады продолжить работу в пленарном режиме и принимать законы, а не уходить на карантин.

Об этом говорится в его обращении, обнародованном в понедельник.

Утром 16 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что депутаты отложат две пленарные недели из-за угрозы коронавируса и до 3 апреля будут работать в комитетах.

Зеленский этот план раскритиковал.

"По моему мнению, изменение плана Верховной Рады недопустимо. Сейчас, в условиях мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы. Внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы. Назначать министров экономики и энергетики, генерального прокурора Украины. Быстрые реформы - это скорая помощь для экономики. Без них - экономическая кома", - сказал президент.

Напомним, что в этом же обращении Зеленский призвал прекратить пассажирское сообщение внутри Украины, остановить работу метрополитена, а также запретить собрания больше 10 человек.