В "Голосе" рассказали, чем займется Вакарчук после ухода из руководства партии

Нардеп Святослав Вакарчук после того, как сложил полномочия главы партии "Голос", будет искать спонсоров для политсилы и кандидатов на местные выборы.

Об этом в интервью LB.ua расскала новая глава партии "Голос" Кира Рудык.

"Вакарчук будет встречаться с международными партнерами, ездить в регионы, привлекать людей, доноров, поддержку, которая нам необходима", - отметила Рудык.

Глава "Голоса" пояснила, что изменения в руководстве партии связаны в том числе с тем, что у Вакарчука "нет соответствующего менеджерского опыта, который может быть полезным для развития партии, но у него есть опыт эмоционального вовлечения людей".

"Сейчас, когда мы готовимся к местным выборам, нам нужно много работать для фандрайзинга. Это большие инвестиции времени. Второй вопрос - привлечение людей для местных выборов. Самая большая проблема украинского политикума - кадровый голод на молодых, незашкваренные, профессиональные лица. Найти их гораздо легче, когда ты Святослав Вакарчук, чем когда ты "ноу нейм". Святослав объединяет людей", - добавила Рудык.

Напомним, 11 марта Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Святослава Вакарчука, который при этом остается лидером партии.