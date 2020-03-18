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Полиция проверит действия врачей из-за смерти женщины от коронавируса в Черновцах

Родители умершей обвиняют врачей в неоказании надлежащей медпомощи их дочери. 

Полиция проверит действия врачей из-за смерти женщины от коронавируса в Черновцах
Фото: Макс Требухов

Сотрудники Черновицкого отдела полиции начали расследовать смерть женщины от коронавируса в Черновцах из-за возможной халатности медицинских работников. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции. 

Во время мониторинга интернет-сети полицейские обнаружили информацию о том, что из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медработниками из-за заражения коронавирусом умерла 33-летняя женщина. 

Для проверки информации, выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой оценки действий врачей следователи начали досудебное расследование. В частности, в соцсетях родители умершей обвиняют врачей в неоказании надлежащей медпомощи их дочери. 

Женщина находилась в больнице с подозрением на инфицирование коронавирусом, однако положительные результаты тестов поступили уже после ее смерти.

Действия инкриминируются ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса. 

Напомним, вечером 17 марта Минздрав подтвердил, что причиной смерти женщины, которая скончалась в Черновцах, является коронавирусная инфекция COVID-19. 

На данный момент в Украине 14 подтвержденных случаев заражения COVID-19 (два летальных). Одним из зараженных является депутат Верховной Рады Сергей Шахов. Болезнь у него протекает в легкой форме, и поэтому он лечится амбулаторно. В случае неходимости депутата госпитализируют.

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