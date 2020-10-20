Перегони вакцин: чи видно фініш?

Минуло менш ніж два місяці. Політики, звісно, досі шкодять науці, але принаймні фініш перегонів вакцин став більш видимим.

Ще на початку осені LB.ua розповідав, що дата появи вакцини від коронавірусу невідома, оскільки жодна компанія у світі не вийшла на фінальні етапи клінічних досліджень, і що політики гучними заявами тільки шкодять розробці дієвої формули проти ковіду.

Фото: EPA/UPG Лікар вакцинується проти COVID-19 вакциною Sinovac Biotech під час випробувань третьої фази в лікарні Acibadem у Стамбулі, Туреччина, 9 жовтня 2020.

Наразі уже десять компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі з них навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року. Для лімітованого використання вже дозволили вакцини таких виробників: китайських компаній Sinovac і Sinopharm, російського Центру Гамалеї та ще одного розробника з Китаю CanSino Biologics, який тестує відразу дві формули — у Вухані та Пекіні. Що з цими розробками не так? І чому такий поспіх у випуску вакцин матиме погані наслідки, ми раніше пояснювали в тексті «COVID-19: перегони вакцин».

Однак крім російських і китайських виробників, наприкінці літа та восени до третьої фази клінічних випробувань перейшли:

Компанія Moderna, яка працює спільно з Національним інститутом здоров’я США — розробляє вакцину на основі РНК коронавірусу з двома мутаціями, що викликає імунну відповідь організму після введення. 17 вересня виробники опублікували протокол безпеки вакцини. Наразі дослідники тестують більшу дозу вакцини і планують залучити до цього етапу 30 тисяч американських добровольців. Скільки триватиме цей етап - невідомо, але пошук волонтерів триватиме до кінця 2020-початку 2021 років. Німецька компанія BioNTech, яка співпрацює з американською Pfizer і китайською Fosun Pharma — також використовує метод на основі РНК коронавірусу, але лише з однією найважливішою мутацією. Очікується, що до кінця листопада компанія завершить усі випробування і зможе почати використання. Вакцинація цим препаратом вимагає двох доз. Наразі США уклали контракт з виробником на 1,9 мільярда доларів про постачання 100 мільйонів доз вакцини з можливістю придбання 500 мільйонів доз додатково. Японія уклала угоду на 120 мільйонів доз, а Європейський Союз домовився придбати 200 мільйонів доз. Усього до кінця 2021 року виробник планує виготовити 1,3 мільярда доз вакцини. Американська компанія Johnson&Johnson — розробляє так звану векторну (рекомбінантну) вакцину на основі аденовірусу Ad26. Цей метод раніше використовувався для розробки вакцини від Еболи і, на відміну від більшості розробок, потребує тільки однієї дози. Випробування третьої фази розпочалися у вересні, планували залучити 60 тисяч добровольців, а в разі успіху ЄС погодився купити 200 мільйонів доз вакцини. Однак 12 жовтня компанія зупинила клінічні дослідження вакцини через хворобу учасника тестування. Наразі дослідники з’ясовують, чи пов’язане захворювання з вакцинацією від ковіду. Шведсько-британська компанія AstraZeneca, яка співпрацює з Оксфордським університетом — вони також розробляють векторну вакцину, але за основу взяли аденовірус шимпанзе ChAdOx1. Клінічні випробування третьої фази стартували наприкінці літа. Тестування розпочали на добровольцях з Англії та Індії, а згодом розширили на Бразилію, Південну Африку та США. Однак 6 вересня AstraZeneca заявила про паузу у випробуванні вакцини від коронавірусу через виявлену хворобу в добровольця. Наразі тестування відновили в усіх країнах, окрім США, де органи контролю досі розслідують інцидент. Фото: EPA/UPG В лабораторії mAbxience, обраної AstraZeneca для виробництва вакцини проти COVID-19 в Латинській Америці, Буенос-Айрес, Аргентина, 14 серпня 2020 р. Американська компанія Novavax — працює над вакциною, в основі якої один з білків коронавірусу, але без генетичного матеріалу. Вакцина включає також спеціальну сполуку для посилення імунної відповіді — ад'ювант Matrix M. Такий самий метод розробники використовують для виготовлення вакцин від грипу. Компанія розраховує надати 100 мільйонів доз для використання у США до кінця першого кварталу 2021 року. Вакцину вироблятимуть на потужностях Індійського інституту сироваток (Serum Institute of India) — до двох мільярдів доз на рік. Австралійський Дитячий науково-дослідний інститут Мердока — тестує вже відому вакцину під назвою Bacillus Calmette-Guerin, яку розробили на початку 20 століття проти туберкульозу. Наразі у третій фазі тривають дослідження, чи зможе вакцина частково запобігти захворюванню на ковід.

Ще близько 25 компаній проводять дослідження вакцин на більш ранніх етапах. Існує ймовірність, що вакцини може не бути. Ученим відомі й інші коронавіруси, окрім SARS-CoV-2, які циркулюють серед людей і до жодного з яких немає вакцини.

Для того, щоб країни з різними економічними можливостями могли отримати справедливий доступ до вакцин, Всесвітня організація охорони здоров’я створила спеціальний механізм COVAX. Відповідно до умов COVAX, 92 країни, включаючи Україну, отримають вакцину безоплатно або нижче від ринкової вартості.

AstraZeneca і Novavax — розробники, вакцину яких зможе отримати Україна в рамках програми COVAX.

«Передбачається, що буде декілька траншів вакцини, щоб покрити щонайменше 20% населення з пріоритетних груп: працівники медзакладів із високим ризиком інфікування, працівники, що забезпечують реагування на надзвичайні ситуації, люди із супутніми захворюваннями, люди старшого віку, працівники з критичним рівнем ризику, працівники шкіл, люди, які проживають у притулках для бездомних», — розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Для масового використання вакцина, можливо, буде доступною не раніше від березня 2021 року.

16 жовтня в ефірі програми «Право на владу» директорка Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко повідомила, що Україна отримала заявку на проведення третьої фази клінічних випробувань вакцини від COVID-19 на 4200 добровольцях. Якщо міністерство схвалить проведення клінічних випробувань вакцини, дослідження зможуть розпочатися в медичних центрах Києва, Вінниці, Львова та Івано-Франківська.

У відповідь на запит LB.ua Тетяна Думенко повідомила, що заявку на проведення тестувань в Україні подав європейський виробник вакцин. Експертиза компанії триватиме 60 днів, і лише після затвердження дослідження інформація про виробника стане загальнодоступною. Український генетик і популяризатор науки Олександр Коляда повідомляв, що тестувати вакцину в Україні планує Johnson&Johnson. LB.ua звернувся за коментарем у представництво цієї компанії в Україні, однак поки що не отримав відповіді.

Наразі міністерство затвердило сім випробувань, що стосуються лікування COVID-19. Їх можна подивитися на сайті Державного експертного центру МОЗ. Чотири з затверджених досліджень ще не розпочалися, ще два тривають (корвітину та аміксину). Лиш одна компанія повідомила про завершення випробувань — компанія "Біофарма", що тестувала препарат "Біовен". Однак результати цього дослідження поки що не опубліковані. Жодне із затверджених клінічних випробувань в Україні не стосується тестування вакцин.