Омбудсман повідомила про ситуацію з поширенням коронавірусу в ОРДЛО

Уповнважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала від правозахисників інформацію щодо ситуації з поширенням коронавірусу на окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це вона написала у фейсбуці.

"На сьогодні, за офіційною статистикою, загальна кількість осіб, хворих на коронавірусну інфекцію на тимчасово окупованій території Донецької області становить 5 392, одужали 2 418 осіб, летальних випадків - 367. На тимчасово окупованій території Луганської області загальна кількість хворих - 1 352, одужали 1 011, летальних випадків – 64", - повідомила Денісова.

Омбудсман зазначила, що окрім COVID-19, розповсюдженим діагнозом є пневмонія та ГРВІ. Наразі відомо 3058 зареєстрованих випадків захворювання на пневмонію. З них - 73 летальних.

Денісова наголосила, що за неофіційними даними правозахисників, загальна кількість випадків ковіду на тимчасово окупованих територіях може бути применшена і складати щонайменше 14 тис.

"За їхніми словами, медичні заклади не справляються із навантаженням, яке викликано значною кількістю хворих на коронавірусну інфекцію. Вживаються заходи щодо перепрофілювання гінекологічних та пологових відділень лікарень у госпітальні бази. В аптеках за короткий час були розпродані чотиримісячні запаси деяких лікарських засобів. Зокрема відсутні противірусні препарати та антибіотики, що позбавляє місцевих жителів можливості належним чином реалізувати своє право на охорону здоров’я. Медичного персоналу в лікарнях не вистачає, адже більшість на лікарняному, або ж звільнилися за власним бажанням. Ті, хто працюють, не забезпечуються належним чином засобами індивідуального захисту. Через завантаженість "карети" швидкої допомоги відмовляються виїжджати на виклики пацієнтів з симптомами COVID-19", - повідомила омбудсман.

Денісова наголосила, що окупаційні адміністрації поширюють інформацію, що відділення лікарень готові приймати хворих пацієнтів та забезпечені всім необхідним, що в реальності не відповідає дійсності.

"Окупаційними адміністраціями, підконтрольними РФ, не вчиняються дії, які б запобігали розповсюдженню коронавірусної інфекції. Продовжують проводитися спортивні та культурно-масові заходи, з порушенням протиепідемічних норм. Найбільш поширені порушення – недотримання маскового режиму, незабезпечення соціальної дистанції та відсутній контроль щодо допустимої кількості людей у приміщеннях. З порушенням протиепідемічних заходів продовжують працювати міські ринки, розважальні заклади, ресторани та нічні клуби", - додала омбудсман.

Вона звернулася до моніторингових місій ООН та ОБСЄ з проханням забезпечити моніторинг дотримання прав і свобод жителів тимчасово окупованих територій Донбасу в умовах пандемії.

Нагадаємо, в Україні впродовж 19 жовтня виявили ще 5 469 випадків коронавірусної недуги. Померли 113 людей. При цьому одужала рекордна кількість пацієнтів - 3 044. Найбільше випадків коронавірусної інфекції зафіксували в Києві (462), Харківській (446) та Житомирській (376) областях.