Вакцина від коронавірусу не буде готова до президентських виборів у США

Про безпеку вакцини з упевненістю можна буде судити не раніше кінця листопада.

Фармацевтична компанія Pfizer заявила, що не буде запитувати екстреного дозволу на випуск вакцини від коронавірусу до кінця листопада.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У своїй заяві глава Pfizer Альберт Бурла повідомив, що, можливо, до кінця жовтня компанія дізнається, чи працює її вакцина. Однак про безпеку вакцини з упевненістю можна буде судити не раніше кінця листопада.

"Безпека є і буде нашим головним пріоритетом", - зазначив Бурла.

Два інших лідери в розробці вакцини також призупинили роботу.

Нагадаємо, у вересні президент США Дональд Трамп заявляв, що американська вакцина проти коронавірусу може бути готова у жовтні.

"Ми будемо мати вакцину зовсім скоро. Можливо, навіть перед дуже особливим днем. Ви знаєте, про який день я говорю”, - сказав Дональд Трамп.

Раніше в деяких американських ЗМІ з’явилась інформація, що вакцину готують до випуску ще до президентських виборів у США.