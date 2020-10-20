Вакцина від коронавірусу не буде готова до президентських виборів у США

Фармацевтична компанія Pfizer заявила, що не буде запитувати екстреного дозволу на випуск вакцини від коронавірусу до кінця листопада.
Про це повідомляє "Голос Америки".
У своїй заяві глава Pfizer Альберт Бурла повідомив, що, можливо, до кінця жовтня компанія дізнається, чи працює її вакцина. Однак про безпеку вакцини з упевненістю можна буде судити не раніше кінця листопада.
"Безпека є і буде нашим головним пріоритетом", - зазначив Бурла.
Два інших лідери в розробці вакцини також призупинили роботу.
Нагадаємо, у вересні президент США Дональд Трамп заявляв, що американська вакцина проти коронавірусу може бути готова у жовтні.
"Ми будемо мати вакцину зовсім скоро. Можливо, навіть перед дуже особливим днем. Ви знаєте, про який день я говорю”, - сказав Дональд Трамп.
Раніше в деяких американських ЗМІ з’явилась інформація, що вакцину готують до випуску ще до президентських виборів у США.