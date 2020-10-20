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Єврокомісія внесла пропозицію про майбутній "список Магнітського" ЄС

Документ доповнює пропозицію, внесену високим представником ЄС Жозепом Боррелем, та передбачає подальше погодження Радою ЄС.

Єврокомісія внесла пропозицію про майбутній "список Магнітського" ЄС
Урсула фон дер Ляйєн
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія внесла пропозицію про майбутній санкційний список ЄС за порушення прав людини, на зразок "Акту Магнітського" у США

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

"Ми повинні захищати права і свободи людини, коли їх атакують, коли б’ють та ув’язнюють мирних протестувальників, а опозиція зазнає утисків.Сьогодні ми вносимо пропозицію про санкційний режим ЄС для реагування на глобальні порушення прав людини, який дозволить нам запроваджувати санкції проти тих, хто їх скоює", - заявила фон дер Ляєн.

Документ, внесений Єврокомісією - один із необхідних процедурних кроків. Він доповнює пропозицію, внесену високим представником ЄС Жозепом Боррелем, та передбачає подальше погодження Радою ЄС.

"Акт Магнітського" - ухвалений США та кількома країнами Євросоюзу закон, що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайства, переслідувань і порушення прав людей. Названий так на честь російського адвоката Сергія Магнітського, який помер у московському СІЗО. Вважається, що кримінальну справу щодо нього було порушено на знак помсти за розкриття корупційної схеми.

Люди зі списку "Акта Магнітського" не можу в'їжджати в США, їхнє майно було заарештовано, а корупційні рахунки закриті.

Нагадаємо, у вересні в МЗС України заявили, що влада планує "Акт Сенцова" за прикладом "Акта Магнітського" з метою застосування санкцій проти осіб, винних у порушенні прав людини. також в МЗС анонсували створення системи моніторингу ефективності санкцій. Очікується, що вона додасть аналітичну складову у процес прийняття рішень і дозволить оперативно вдосконалювати санкційні обмеження.

У квітні 2014 Європарламент затвердив список осіб з 32 громадян Росії, проти яких можуть бути введені санкції у зв'язку зі"справою Магнітського". Санкції передбачають заборону в'їзду до Євросоюзу та заморожування рахунків. При цьому рішення про введення санкцій поки носить рекомендаційний характер. За законами ЄС, будь-які обмежувальні заходи має право приймати лише Рада ЄС.

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