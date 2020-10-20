Єврокомісія внесла пропозицію про майбутній "список Магнітського" ЄС

Європейська комісія внесла пропозицію про майбутній санкційний список ЄС за порушення прав людини, на зразок "Акту Магнітського" у США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

"Ми повинні захищати права і свободи людини, коли їх атакують, коли б’ють та ув’язнюють мирних протестувальників, а опозиція зазнає утисків.Сьогодні ми вносимо пропозицію про санкційний режим ЄС для реагування на глобальні порушення прав людини, який дозволить нам запроваджувати санкції проти тих, хто їх скоює", - заявила фон дер Ляєн.

Документ, внесений Єврокомісією - один із необхідних процедурних кроків. Він доповнює пропозицію, внесену високим представником ЄС Жозепом Боррелем, та передбачає подальше погодження Радою ЄС.

"Акт Магнітського" - ухвалений США та кількома країнами Євросоюзу закон, що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайства, переслідувань і порушення прав людей. Названий так на честь російського адвоката Сергія Магнітського, який помер у московському СІЗО. Вважається, що кримінальну справу щодо нього було порушено на знак помсти за розкриття корупційної схеми.

Люди зі списку "Акта Магнітського" не можу в'їжджати в США, їхнє майно було заарештовано, а корупційні рахунки закриті.

Нагадаємо, у вересні в МЗС України заявили, що влада планує "Акт Сенцова" за прикладом "Акта Магнітського" з метою застосування санкцій проти осіб, винних у порушенні прав людини. також в МЗС анонсували створення системи моніторингу ефективності санкцій. Очікується, що вона додасть аналітичну складову у процес прийняття рішень і дозволить оперативно вдосконалювати санкційні обмеження.

У квітні 2014 Європарламент затвердив список осіб з 32 громадян Росії, проти яких можуть бути введені санкції у зв'язку зі"справою Магнітського". Санкції передбачають заборону в'їзду до Євросоюзу та заморожування рахунків. При цьому рішення про введення санкцій поки носить рекомендаційний характер. За законами ЄС, будь-які обмежувальні заходи має право приймати лише Рада ЄС.