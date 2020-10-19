Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
ГоловнаСвіт

Тайвань заявив про поранення свого урядовця під час конфлікту з китайськими дипломатами

Чоловіка госпіталізували з травмою голови. 

Тайвань заявив про поранення свого урядовця під час конфлікту з китайськими дипломатами
Тайвань
Фото: tourdom.ru

Острівна держава Тайвань заявила про поранення свого дипломата унаслідок зіткнення з китайською стороною на Фіджі.

Влада заявила, що урядовець потрапив до лікарні після того, як двоє китайських дипломатів увірвалися до його приймальні, пише Aljazeera.

Конфронтація відбулася 8 жовтня, коли тайванці намагалися завадити китайським дипломатам фотографувати гостей на присвяченому Національному дню Тайваня заході.

За словами спікерки тайванського МЗС Джоан Оу, урядовець був госпіталізований з травмою голови, а китайських дипломатів затримала поліція.

"Міністерство закордонних справ засуджує дії співробітників Китаю на Фіджі, які серйозно порушують верховенство закону та норми цивілізованої поведінки", - йдеться у заяві речниці МЗС.

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, нещодавно посилив тиск на тайванську владу. Китай заявляє, що Тайвань є однієї з провінцій та не має права на повноцінні міжнародні зв'язки з іншими державами.

Нагадаємо, що Тайвань керується урядом Республіки Китай (контролює лише острів Тайвань та низку дрібних островів), але на острів також претендує уряд Китайської Народної Республіки.

14 жовтня президент Китаю Сі Цзиньпін закликав морську піхоту зосередитися на підготовці до війни. Відповідну заяву він зробив під час відвідування військової бази на півдні Китаю. З ким Сі Цзинпінь зібрався воювати – не уточнюється, проте його заклик пролунав на фоні загострення політичної напруги між Китаєм та Тайванем, який Пекін вважає своїм.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також