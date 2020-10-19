Тайвань заявив про поранення свого урядовця під час конфлікту з китайськими дипломатами

Острівна держава Тайвань заявила про поранення свого дипломата унаслідок зіткнення з китайською стороною на Фіджі.

Влада заявила, що урядовець потрапив до лікарні після того, як двоє китайських дипломатів увірвалися до його приймальні, пише Aljazeera.

Конфронтація відбулася 8 жовтня, коли тайванці намагалися завадити китайським дипломатам фотографувати гостей на присвяченому Національному дню Тайваня заході.

За словами спікерки тайванського МЗС Джоан Оу, урядовець був госпіталізований з травмою голови, а китайських дипломатів затримала поліція.

"Міністерство закордонних справ засуджує дії співробітників Китаю на Фіджі, які серйозно порушують верховенство закону та норми цивілізованої поведінки", - йдеться у заяві речниці МЗС.

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, нещодавно посилив тиск на тайванську владу. Китай заявляє, що Тайвань є однієї з провінцій та не має права на повноцінні міжнародні зв'язки з іншими державами.

Нагадаємо, що Тайвань керується урядом Республіки Китай (контролює лише острів Тайвань та низку дрібних островів), але на острів також претендує уряд Китайської Народної Республіки.

14 жовтня президент Китаю Сі Цзиньпін закликав морську піхоту зосередитися на підготовці до війни. Відповідну заяву він зробив під час відвідування військової бази на півдні Китаю. З ким Сі Цзинпінь зібрався воювати – не уточнюється, проте його заклик пролунав на фоні загострення політичної напруги між Китаєм та Тайванем, який Пекін вважає своїм.