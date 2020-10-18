У Празі відкрили готель для хворих коронавірусом

Він розрахований на тих, хто дізнався про хворобу у подорожі, а також хворих мешканців столиці, які бояться заразити своїх рідних, залишаючись вдома.

У cтолиці Чехії відкрили перший готель, який прийматиме тільки хворих на коронавірус. Про це пише чеське видання Novinky.

Чотиризірковий готель на 55 номерів розташований у центрі Праги і належить мережі Czech Inn Hotels. Він розрахований на людей, які у подорожі довідалися про те, що хворі, а також захворілих мешканців столиці, які бояться заразити своїх рідних, залишаючись вдома.

Для заселення необхідно надати довідку про позитивний тест - розміститися, маючи лише підозру, не підтверджену аналізом, неможливо.

"Готелі зараз порожні, а багатьом людям немає куди податися у своїй ситуації, тому ми вирішили зробити щось корисне", - пояснює представниця компанії.

За її словами, перші дні роботи у новому режимі вже підтвердили великий попит на таку послугу.

Обслуговування клієнтів у "коронавірусному" готелі організоване повністю безконтактно. У самому готелі спілкування з адміністратором відбувається через спеціальний монітор, а ключі залишають у дверях кімнат.

Дистанційно можна також замовити їжу на кухні, а також страви чи ліки через службу доставки.

За правилами готелю, гостям не можна буде знаходитися за межами свого номеру - за винятком випадків, коли потрібно вийти до лікаря або забрати доставку.

Персонал готелю, який забезпечує прибирання та роботу кухні, працює у захисних костюмах.

Кімнати після виїзду клієнтів залишають порожніми на один день, а потім ретельно дезінфікують. У спільних приміщеннях дезінфекцію проводять щоденно.

Згідно з даними Асоціації готелів та ресторанів Чехії, зараз близько половини готелів Праги - під загрозою закриття через наслідки епідемії, а в регіонах - близько 30%. З березня припинили роботу близько 10%.

Вчора у Чехії, населення якої становить близько 10,7 млн осіб, зареєстрували понад 11 тисяч заражень - новий рекорд з початку епідемії. Загалом коронавірус виявили у 169 тисяч мешканців.

З 5 жовтня в країні діє надзвичайний стан.