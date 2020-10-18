Іран повідомив про завершення дії збройного ембарго ООН

Тепер Тегеран може купувати озброєння та профільне обладнання без юридичних обмежень.

Міністерство закордонних справ Ірану в неділю, 18 жовтня, повідомило про закінчення терміну дії обмежень на торгівлю зброєю, встановлених ООН.

Тепер Тегеран може купувати озброєння та профільне обладнання без юридичних обмежень, "керуючись своїми оборонними потребами", повідомили у відомстві.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф написав у своєму твіттері, що "міжнародне співтовариство, всупереч зусиллям США, захистило резолюцію Ради Безпеки ООН 2231". У цій резолюції прописано прийняття Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), згідно з яким Іран відмовляється від спроб розробити або придбати ядерну зброю.

Також з 18 жовтня перестає діяти заборона на в’їзд на території держав-членів ООН та транзит через них для низки іранських посадових осіб.

Офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде, коментуючи закінчення терміну збройового ембарго, зазначив, що Іран сам забезпечує свої військові потреби і не потребує іноземної підтримки.

"Іран виробляє всередині країни більше 90% від усіх потреб оборонної [промисловості] і не потребує підтримки з-за кордону", - написав він, додавши, що "мир і стабільність в регіоні завжди буде пріоритетом Ірану".

Нагадаємо, ядерна угода з Іраном, також відома як Спільний всеосяжний план дій, була укладена в 2015 році між Тегераном і шістьма міжнародними посередниками - Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією. Згідно з умовами угоди, окремий її учасник може відновити санкції ООН щодо Ірану в повному обсязі, якщо вважатиме, що умови угоди порушені.

США вийшли з угоди у 2018 році. У січні 2020-му про повний вихід з угоди заявив Іран.

У серпні 2020 року Вашингтон заявив про бажання запустити процедуру відновлення санкцій ООН проти Тегерана, проте Радбез відхилив американський проєкт резолюції.