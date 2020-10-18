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Іран повідомив про завершення дії збройного ембарго ООН

Тепер Тегеран може купувати озброєння та профільне обладнання без юридичних обмежень.

Іран повідомив про завершення дії збройного ембарго ООН
Голова МЗС Ірану Джавад Заріф
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Ірану в неділю, 18 жовтня, повідомило про закінчення терміну дії обмежень на торгівлю зброєю, встановлених ООН. 

Тепер Тегеран може купувати озброєння та профільне обладнання без юридичних обмежень, "керуючись своїми оборонними потребами", повідомили у відомстві.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф написав у своєму твіттері, що "міжнародне співтовариство, всупереч зусиллям США, захистило резолюцію Ради Безпеки ООН 2231". У цій резолюції прописано прийняття Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), згідно з яким Іран відмовляється від спроб розробити або придбати ядерну зброю.

Також з 18 жовтня перестає діяти заборона на в’їзд на території держав-членів ООН та транзит через них для низки іранських посадових осіб.

Офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде, коментуючи закінчення терміну збройового ембарго, зазначив, що Іран сам забезпечує свої військові потреби і не потребує іноземної підтримки.

"Іран виробляє всередині країни більше 90% від усіх потреб оборонної [промисловості] і не потребує підтримки з-за кордону", - написав він, додавши, що "мир і стабільність в регіоні завжди буде пріоритетом Ірану".

Нагадаємо, ядерна угода з Іраном, також відома як Спільний всеосяжний план дій, була укладена в 2015 році між Тегераном і шістьма міжнародними посередниками - Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією. Згідно з умовами угоди, окремий її учасник може відновити санкції ООН щодо Ірану в повному обсязі, якщо вважатиме, що умови угоди порушені.

США вийшли з угоди у 2018 році. У січні 2020-му про повний вихід з угоди заявив Іран.

У серпні 2020 року Вашингтон заявив про бажання запустити процедуру відновлення санкцій ООН проти Тегерана, проте Радбез відхилив американський проєкт резолюції.

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