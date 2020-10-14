У центрі Києва спецпризначенці КОРДу затримали двох грузинів, які грабували клієнтів обмінників (оновлено)
У центрі Києва спецпризначенці КОРДу затримали двох грузинів, які грабували клієнтів обмінників (оновлено)
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Конституция против революции: как Лукашенко и Путин пытаются умиротворить Беларусь
Конституция против революции: как Лукашенко и Путин пытаются умиротворить Беларусь
Перепридумати аукціон. За що дали економічного нобеля?
Перепридумати аукціон. За що дали економічного нобеля?
Військовий, який підпалив себе на Майдані, перебуває у комі
Військовий, який підпалив себе на Майдані, перебуває у комі
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
​Партію Шарія фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта, - Bihus.info
​Партію Шарія фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта, - Bihus.info
(В)опрос дня
(В)опрос дня
ГоловнаСвіт

Війна Вірменії та Азербайджану: в Ірані впав безпілотник однієї з країн

Наразі ведеться розслідування, яке має пролити світло, якій з країн належить літальний апарат - Азербайджану чи Вірменії.

Війна Вірменії та Азербайджану: в Ірані впав безпілотник однієї з країн
Фото: en.irna.ir

На півночі Ірану у провінції Ардебіль, що біля кордону з Азербайджаном, 13 жовтня впав бойовий безпілотник.

Про це повідомляє IRNA.

Заступник губернатора провінції Ардебіль Бехруз Неда підтвердив інцидент. За його словами, аварія не завдала шкоди. Наразі ведеться розслідування, яке має пролити світло, якій з країн належить літальний апарат - Азербайджану чи Вірменії.

Суперечка щодо Нагірного Карабаху почалася в 1988 році і привела до військового конфлікту в 1992 році.

Нагадаємо, сторони домовились про припинення вогню за підсумками переговорів у Москві 10 жовтня. Перемовини тривали 10 годин. У результаті сторони зійшлися на чотирьох пунктах. Зокрема, перемир'я мало початись о 12:00 у суботу, 10 жовтня. Втім воно було зірване. У цьому Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного

Згідно даних ООН, з початку відновлення активних бойових дій 27 вересня в Нагірному Карабаху і на прилеглих територіях загинули більше 50 цивільних осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також