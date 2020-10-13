Білорусь залишив останній член президії Координаційної ради

У Координаційні раді заявили, що Дилевський покинув країну через побоювання за свою безпеку.

Член президії опозиційної Координаційної ради Білорусі Сергій Дилевський виїхав до Польщі.

Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на прессекретаря Координаційної ради Антона Родненкова.

За його словами, Дилевський мусив покинути Білорусь у зв'язку з побоюваннями за свою безпеку.

Раніше Дилевський відвіз до Варшави свою сім'ю.

Минулого тижня стало відомо про звільнення Сергія Дилевського "за згодою сторін" з Мінського тракторного заводу, де він пропрацював 12 років.

Після президентських виборів 9 серпня Дилевський очолив страйковий комітет Мінського тракторного заводу, а пізніше увійшов до президії Координаційної ради. До недавнього часу він був єдиним з президії Координаційної ради, хто залишався в Білорусі і на волі.

Нагадаємо, про створення Координаційної ради для трансферу влади у Білорусі Світлана Тихановська оголосила 14 серпня. До неї увійшли представники громадянського суспільства, відомі білоруси, зокрема нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Лукашенко назвав Координаційну раду опозиції спробою захоплення влади.

На початку вересня у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів КР. На волі залишилася тільки Алексієвич і член страйкому МТЗ Сергій Дилевський. Лідерка опозиційного руху Тихановська вважає, що Алексієвич не заарештують і не видворять з країни, а тиск на неї "засудять навіть ті, хто підтримують диктатуру".

28 вересня Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини. Її помічниця запевнила, що від'їзд не пов'язаний із кримінальною справою проти Координаційної ради. Сама Алексієвич зазначила, що поки що не розцінює свою поїздку в Європу як еміграцію, проте побоюється, що їй не дозволять повернутися в країну.