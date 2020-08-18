Лукашенко назвав координаційну раду опозиції спробою захоплення влади

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що створення опозицією Координаційної ради - це спроба захоплення влади і пригрозив "адекватними заходами".

"Вони нам підкидають іншу сторону. І вимагають ні мало ні багато - передати їм владу. Отже, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма відповідними наслідками", - заявив Лукашенко у вівторок на нараді з членами Радбезу.

Так він прокоментував створення Координаційної ради опозиції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він також пригрозив членам Координаційної ради "адекватними заходами". "Тому я хочу попередити тих, хто ввійшов до цього штабу, що ми вживатимемо адекватних заходів. Але виключно за Конституцією і законом. У нас достатньо цих заходів, щоб охолодити деякі гарячі голови", - сказав Лукашенко.

При цьому Лукашенко назвав членів опозиційної ради "прикоритниками" й "нацистами".

"Із колишніх "прикоритників", як вони їх називають. Там колишні, ображені, які колись походили у владі, й відверто відв'язні нацисти. Подивіться цей список", - заявив він.

Крім того, на його думку, протестувальники в країні намагаються "заколисати владу". "Новий елемент - це спроба заколисати владу, й особливо силові структури: "Ми мирні, ми хороші, розумієте, ми вже не хочемо протистояння". Це так і не так. Це ширма. Якщо зазирнути за неї, ви бачите, що відбувається", - сказав Лукашенко.

Про створення Координаційної ради для трансферу влади у Білорусі Тихановська оголосила 14 серпня. До неї увійшли представники громадянського суспільства, відомі білоруси, зокрема нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.