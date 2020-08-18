Лукашенко нагородив силовиків медалями "За бездоганну службу"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко нагородив співробітників Міністерства внутрішніх справ медалями "За бездоганну службу".

Відповідний указ опублікований на юридичному порталі.

У ньому зазначається, що силовики відзначені нагородами "за зразкове виконання службових обов'язків". Далі на 25 сторінках документа імена та прізвища тих, хто отримав медалі "За бездоганну службу" першої, другої і третьої ступені.

Нагороди, згідно до указу, отримали більше 300 співробітників МВС, серед яких як керівництво відомства, так і водії автозаків.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За офіційними даними ЦВК, президент Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці, використовуючи спецзасоби. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

На сьогоднішній день багато людей залишаються в ізоляторах. Слідчий комітет Білорусі не порушив жодної справи через побиття демонстрантів.