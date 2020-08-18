МЗС Фінляндії: Білорусь повинна самостійно врегулювати ситуацію в країні

"Білорусь має сама вийти з глухого кута, який виник через вибори".

Міністр закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто наголошує, що Білорусь повинна самостійно врегулювати ситуацію в країні після президентських виборів.

Про це повідомляє Yle з посиланням на голову МЗС.

"Наша відповідь у тому, що все в руках Білорусі. Білорусь має сама вийти з глухого кута, який виник через вибори", - сказав Хаавісто, відповідаючи на запитання, що Євросоюз має відповісти Росії в ситуації з Білоруссю.

За його словами, нині Євросоюз критикує Білорусь саме те, що вибори не були вільними.

"Ми критикуємо саме те, що вибори не були вільними: кандидати не могли вільно балотуватися, міжнародні спостерігачі не були допущені, а підрахунок голосів пройшов невідомо як", - додав міністр.

Він нагадав, що ЄС зараз готує санкції щодо винних у насильстві проти демонстрантів і фальсифікації на виборах. Міністри закордонних справ ЄС узгодили це питання на відеоконференції в п'ятницю.

"Зараз йде збір імен винних. Проти них, звичайно, будуть застосовувати такі санкції, як заборона на поїздки і блокування банківських рахунків", - уточнив Хаавісто.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За офіційними даними ЦВК, президент Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

15 серпня Лукашенко і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Пізніше пресслужба білоруського президента повідомила, що лідери обговорили "ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Білорусь". Президенти вважають, що масові протести щодо результатів президентських виборів "загрожують Союзній державі".

Також повідомлялося, що протягом цієї розмови Лукашенко домовився з Путіним, що РФ "за першого запиту" надасть Білорусі допомогу для забезпечення безпек.