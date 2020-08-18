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Лукашенко втретє за чотири дні подзвонив Путіну

Президент РФ розповів Лукашенкові про переговори з Меркель та Макроном.

Лукашенко втретє за чотири дні подзвонив Путіну
Фото: kremlin.ru

Президент Білорусі Олександр Лукашенко втретє за чотири дні зателефонував до лідера РФ Володимира Путіна для обговорення ситуації, яка склалася у Білорусі після президентських виборів. 

Про це повідомило видання Белта у вівторок, 18 серпня.

За даними агентства, Путін розповів Лукашенкові про переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном з приводу політичної ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, Лукашенко і Путін провели телефонну розмову у суботу, 15 серпня. Пізніше пресслужба білоруського президента повідомила, що лідери обговорили "ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Білорусь". Президенти вважають, що масові протести щодо результатів президентських виборів "загрожують Союзній державі".

16 серпня на марш "За свободу" у Мінську зібралися десятки тисяч людей з вимогою відставки Лукашенка.

Того ж дня Лукашенко вдруге за два дні зідзвонився з Путіним. У Кремлі ще раз підтвердили, що готові "сприяти у вирішенні проблем".

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