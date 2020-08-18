Меркель і Путін поговорили про ситуацію в Білорусі

Канцлерка наголосила, що білоруська влада має утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявила, що білоруській владі слід припинити застосовувати силу проти демонстрантів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Bloomberg.

Меркель також висловилася за те, щоб у Білорусі негайно відпустили на волю політв'язнів і щоб влада розпочала діалог з опозицією.

"Канцлерка наголосила, що білоруська влада має утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів. Окрім того, слід негайно відпустити політичних в'язнів й організувати національний діалог з опозицією і суспільством. Це дасть змогу знайти вихід із кризи", - йдеться в заяві представника уряду ФРН Штеффена Зайберта.

Нагадаємо, в суботу, 15 серпня, стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко під час телефонної розмови з Путіним домовився з ним, що Росія "за першим запитом" надасть Білорусі "всесторонню допомогу із забезпечення безпеки у випадку зовнішніх військових загроз".