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Лукашенко вдруге за два дні зідзвонився з Путіним

У Кремлі ще раз підтвердили, що готові "сприяти у вирішенні проблем".

Лукашенко вдруге за два дні зідзвонився з Путіним
Фото: kremlin.ru

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вдруге за два дні зателефонував до лідера РФ Володимира Путіна для обговорення ситуації, яка склалася у Білорусі після президентських виборів. 

Про це повідомило видання Белта у неділю, 16 серпня.

"Глави держав провели ґрунтовні консультації з усіх питань. Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони будуть спільно реагувати у відповідності з положеннями, передбаченими Договором про колективну безпеку", - йдеться у повідомленні пресслужби білоруського президента.

У Кремлі ще раз підтвердили, що готові "сприяти у вирішенні проблем".

"З російського боку підтверджено готовність надати необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли, на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також - в разі необхідності - по лінії Організації Договору про колективну безпеку", - повідомили в Кремлі.

Також сказано, що президент Росії "висловив своє бачення обстановки". 

Нагадаємо, Лукашенко і Путін провели телефонну розмову у суботу, 15 серпня. Пізніше пресслужба білоруського президента повідомила, що лідери обговорили "ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Білорусь". Президенти вважають, що масові протести щодо результатів президентських виборів "загрожують Союзній державі". 

Вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%. Одразу після закриття виборчих дільниць у містах Білорусі почалися масові акції протесту, які жорстоко розганяли правоохоронці.

16 серпня на марш "За свободу" у Мінську зібралися десятки тисяч людей. Вони вимагають відставки Лукашенка.

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