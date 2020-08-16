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Дружина кандидата в президенти Білорусі Цепкало переїхала з РФ до України

Її чоловік перебуває в Україні від початку серпня.

Дружина кандидата в президенти Білорусі Цепкало переїхала з РФ до України
Вероніка Цепкало
Фото: youtube.com

Дружина незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало з дітьми переїхала з Росії до України. 

Про це пише tut.by

"Представниця об’єднаного штабу Світлани Тихановської Вероніка Цепкало покинула територію Росії. Зараз вона знаходиться в Україні", - повідомив представник Валерія Цепкало Олексій Урбан.

Він розповів, що жінку з дітьми понад три години утримували на прикордонному переході Троєбортне через "мітки в базі".

"Більше трьох годин утримували вночі Вероніку Цепкало з дітьми на прикордонпереході Троєбортне під час переміщення по нейтральній смузі через "мітки в базі". Сам Валерій розцінив це як відвертий тиск на нього у зв'язку з політичною діяльністю. Ситуація викликала шок та обурення тисяч його прихильників", - відзначив Урбан.

Нагадаємо, наприкінці липня Валерій Цепкало, якого ЦВК відмовилась реєструвати кандидатом у президенти, виїхав з дітьми до Росії. Він пояснив, що боїться бути затриманим. На початку серпня він переїхав в Україну. 15 серпня Росія оголосила Валерія Цепкало у розшук

Дружина Цепкала залишилася в Білорусі, щоб брати участь у виборчій кампанії кандидатки в президенти Світлани Тихановської. У день виборів вона також виїхала до Росії.

11 серпня Вероніка Цепкало закликала світ визнати Тихановську президентом та допомогти білоруському народові звільнити політв'язнів.

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