Радбез ООН відмовився продовжити збройне ембарго проти Ірану

Помпео назвав це неспроможністю стати на шляху "головного спонсора тероризму" у світі.

Рада Безпеки ООН відхилила проєкт резолюції США про продовження збройного ембарго проти Ірану, передає Німецька хвиля.

Термін дії ембарго закінчується 18 жовтня. За його продовження проголосували дві країни - США і Домініканська Республіка. Росія і Китай виступили проти. Ще 11 країн, в тому числі Франція, Великобританія і Німеччина, утрималися.

Для прийняття проєкту потрібно дев'ять голосів "за" і відсутність накладення вето з боку п'яти постійних членів - Великобританії, Китаю, Росії, США і Франції.

Держсекретар США Майк Помпео розкритикував "нездатність Ради Безпеки рішуче діяти на захист міжнародного миру і безпеки".

У заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту, Помпео вказав на те, що ембарго діяло протягом 13 років. Іран, за твердженнями Вашингтона, є "головним спонсором тероризму" у світі, підтримуючи, зокрема, терористичні і радикальні угруповання в Ємені, Сирії, Лівані, Іраку та інших країнах регіону.

Нагадаємо, Іран та шість міжнародних посередників - США, Росія, Китай, Великобританія, Франція і Німеччина - в 2015 році підписали Спільний всеосяжний план дій. У документі йшлося про скасування санкцій проти Тегерану в обмін на припинення ядерних розробок. Угода також передбачала скасування збройного ембарго проти Ірану протягом п'яти років, але в 2018 році США покинули угоду і оголосили про відновлення санкцій проти Тегерану.