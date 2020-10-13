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На частині території Бельгії запровадять комендантську годину через коронавірус

Заборона діятиме протягом 15 днів. 

На частині території Бельгії запровадять комендантську годину через коронавірус
Фото: EPA/UPG

У франкомовних провінціях Бельгії Валлонський Брабант і Люксембург з 14 жовтня вводиться комендантська година для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцеві ЗМІ.

У зв'язку з відчутним стрибком заражень COVID-19 уряди цих провінцій ухвалили рішення заборонити перебувати на вулиці, якщо така є, з 1 години ночі до 6 години ранку. Обмежувальні заходи не поширюються на власну приватну територію.

Винятки робляться для невідкладних переміщень в медичних цілях, важливих форсмажорних обставин, догляду за людьми, що потребують сторонньої допомоги людьми, переміщення на роботу і повернення додому.

Заборона діятиме протягом 15 днів. 

У Бельгії з 2 по 8 жовтня фіксується в середньому 4145 нових заражень на COVID-19 на день. Це означає зростання на 89% по відношенню до попереднього тижня.

Нагадаємо, у Великій Британії було оголошено про введення в країні нових обмежень, які можуть тривати протягом 6 місяців, через збільшення випадків захворювань на коронавірус.

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