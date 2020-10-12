Опозиція Білорусі обговорила санкції проти чиновників і силовиків

Обмеження торкнуться білоруських чиновників і силовиків, які порушують закон.

Представники білоруської опозиції провели зустріч, на якій узгодили формат спільної роботи по досягненню вимог учасників акцій протесту.

Про це у Telegram повідомив екскандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало.

"В умовах, коли режим намагається розколоти білоруське суспільство, штаби Тихановської, Цепкало, Бабарика, Координаційна Рада, Фонд BySol провели екстрену робочу зустріч. Разом вони узгодили формат спільної роботи по досягненню всіх народних вимог", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед основних вимог протестувальників - проведення нових відкритих виборів, розслідування злочинів за фактами насильства над мирними білорусами, а також звільнення політичних бранців.

"На зустрічі обговорювалася координація роботи фондів допомоги потерпілим на протестах, а також санкції для чиновників і силовиків, які порушують закон, і підтримку тих, хто готовий перейти на сторону народу", - сказано у повідомленні за результатами зустрічі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що Європейський Союз має ввести санкції проти Олександра Лукашенка. Він запропонував розробити нові санкції через продовження насильства проти протестувальників у Білорусі.