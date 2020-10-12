ЄС узгодив введення санкцій проти Лукашенка, якщо ситуація не покращиться, - AFP

У Євросоюзі прийняли рішення про введення санкцій проти Олександра Лукашенка. Голови Міністерств закордонних справ країн ЄС погодили внесення його до санкціонного списку.

Про це повідомляє AFP.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас перед зустріччю з європейськими колегами виступив за внесення Лукашенка у список санкцій.

#BREAKING EU ministers agree to sanction Lukashenko: diplomatic sources pic.twitter.com/FpEJNhP5xk — AFP news agency (@AFP) October 12, 2020

На сайті Ради Європи зазначається, що Лукашенко може бути внесений до списку санкцій, якщо ситуація в країні не покращиться.

"Список фігурантів [санкцій] буде постійно переглядатися. За поступовим підходом, ЄС готовий прийняти подальші обмежувальні заходи, в тому числі проти організацій і високопоставлених чиновників, включаючи Олександра Лукашенка", - йдеться в рішенні Ради Європи.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Лукашенко.

Під час протестів загинули три людини, затримано понад 13,5 тисяч осіб, силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб.

У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради. На волі залишилася лише нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ і його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку не було.