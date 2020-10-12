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Нобелівську премію з економіки присудили за нові формати аукціонів

Лауреатами стали Пол Мілгром і Роберт Вілсон.

У понеділок, 12 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії пам’яті Альфреда Нобеля, яку також неофіційно називають Нобелівською премією з економіки. 2020 року премію присудили Полу Р. Мілгрому і Роберту Б. Вілсону "за вдосконалення в теорії аукціонів і винаходи нових форматів аукціонів".

"Аукціони всюди і впливають на наше повсякденне життя. У цьому році лауреати економічних наук Пол Мілгром і Роберт Вілсон вдосконалили теорію аукціонів і винайшли нові формати аукціонів, що принесло користь продавцям, покупцям і платникам податків у всьому світі", - зазначається в повідомленні Нобелівського комітету.

Торік Нобелівську премію з економіки вручили за боротьбу з бідністю. Її лауреатами стали Абхіджит Банерджі, Естер Дюфло, Майкл Кремер за "експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю".

Економічна премія пам'яті Нобеля завершує Нобелівський тиждень.

2020 року лауреатами Нобелівської премії з медицини стали американські вірусологи Гарві Олтер, Чарльз Райс і британець Майкл Говтен - за відкриття вірусу гепатиту С.

Нобелівську премію з фізики присудили англійцю Роберту Пенроузу, німцю Райнхарду Ґенцелю і американці Андреа Гезі за вивчення чорних дір.

Нобелівську премію з хімії за новий метод редагування геному вручили француженці Еммануель Шарпантьє і американці Дженніфер Дудні.

Лауреаткою Нобелівської премії з літератури у 2020 році стала американська поетеса Луїза Глюк.

Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй.

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