Нобелівську премію з економіки присудили за нові формати аукціонів

У понеділок, 12 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії пам’яті Альфреда Нобеля, яку також неофіційно називають Нобелівською премією з економіки. 2020 року премію присудили Полу Р. Мілгрому і Роберту Б. Вілсону "за вдосконалення в теорії аукціонів і винаходи нових форматів аукціонів".

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

"Аукціони всюди і впливають на наше повсякденне життя. У цьому році лауреати економічних наук Пол Мілгром і Роберт Вілсон вдосконалили теорію аукціонів і винайшли нові формати аукціонів, що принесло користь продавцям, покупцям і платникам податків у всьому світі", - зазначається в повідомленні Нобелівського комітету.

Торік Нобелівську премію з економіки вручили за боротьбу з бідністю. Її лауреатами стали Абхіджит Банерджі, Естер Дюфло, Майкл Кремер за "експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю".

Економічна премія пам'яті Нобеля завершує Нобелівський тиждень.

2020 року лауреатами Нобелівської премії з медицини стали американські вірусологи Гарві Олтер, Чарльз Райс і британець Майкл Говтен - за відкриття вірусу гепатиту С.

Нобелівську премію з фізики присудили англійцю Роберту Пенроузу, німцю Райнхарду Ґенцелю і американці Андреа Гезі за вивчення чорних дір.

Нобелівську премію з хімії за новий метод редагування геному вручили француженці Еммануель Шарпантьє і американці Дженніфер Дудні.

Лауреаткою Нобелівської премії з літератури у 2020 році стала американська поетеса Луїза Глюк.

Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй.