За допомогою нової технології вчені можуть змінювати ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.

Фото: EPA/UPG

Нобелівську премію з хімії отримали дві вчені — француженка Еммануель Шарпантьє і американка Дженніфер Дудна за розробку методу редагування геному.

Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.

Шарпантьє працює в берлінському відділі Інституту Макса Планка науки про патогени, Дудна - в Університеті Каліфорнії.

Дослідниці запропонували використання молекулярного механізму CRISPR / Cas9 для зміни геномів.

Використовуючи молекулярні ножиці CRISPR / Cas9, вчені можуть змінювати ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю. За допомогою технології дослідники вже змогли вивести рослинні культури, стійкі до цвілі, шкідників і посухи.

Учені вважають, що розробка сприятиме появі нових методів лікування раку і може здійснити мрію про лікування спадкових захворювань.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Нобелівську премію з фізики присудили за вивчення чорних дір. Лауреатами стали англієць Роберт Пенроуз, німець Райнхард Ґенцель і американка Андреа Гез.