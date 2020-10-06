Рейтинги Трампа і Байдена майже зрівнялися у ключовому штаті

Президент США Дональд Трамп і кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден менш ніж за місяць до голосування мають приблизно однакову підтримку виборців у Флориді - ключовому для президентських перегонів штаті.
Про це свідчать результати нового опитування американського університету Саффолк, передає The Hill.
Результати опитування свідчать, що Трамп і Байден отримали підтримку 45% виборців штату. Ще 6% опитаних заявили, що не визначились.
На результати могла вплинути низка подій, серед яких: оголошення Трампом кандидатури судді Верховного суду Емі Коні Барретт, матеріал The New York Times про несплату Трампом податків, бурхливі президентські дебати минулого тижня і численні випадки захворювання на коронавірус серед оточення Трампа.
Лише 42% виборців у штаті оцінили зусилля Трампа по боротьбі з коронавірусом як "добрі" або "відмінні", тоді як 45; респондентів назвали зусилля президента "поганими".
Загальне схвалення роботи Трампа у Флориді є таким: 48 відсотків заявили, що схвалюють, а 47 відсотків сказали, що не схвалюють.
Флорида з 29 голосами вибірників – найбільш важливий штат для Трампа та Байдена на нинішніх виборах. Виграш у Флориді може стати вирішальним для перемоги кандидата на виборах.
Опитування університету Саффолк було проведено 1-4 жовтня серед 500 ймовірних виборців штату Флорида. Похибка становить плюс-мінус 4,4 відсоткового пункту.
Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп, який нещодавно захворів на COVID-19, заявив про намір покинути військовий госпіталь.