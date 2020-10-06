В ЄС похвалили прогрес України на шляху реформ та плани щодо деолігархізації

Україна та ЄС погодилися з необхідністю подальшого прискорення цих зусиль.

Лідери Євросоюзу вважають, що Україна за останній рік здійснила значний прогрес у сфері реформ та схвалюють її оновлене зобов'язання щодо деолігархізації.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів України та ЄС, затвердженій за підсумками саміту, який відбувся у вівторок у Брюсселі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми визнали значний прогрес, досягнутий Україною в процесі здійснення реформ, і погодилися з необхідністю подальшого прискорення цих зусиль", - йдеться в заяві.

В ЄС нагадали, що в Україні зроблений крок до запровадження земельної реформи, ухвалений закон про регулювання банківської діяльності й досягнутий прогрес у децентралізації. В ЄС також позитивно оцінюють початок роботи Вищого антикорупційного суду.

“Ми схвалюємо оновлене зобов'язання України боротися із впливом приватних інтересів ("деолігархізації"). У зв'язку з цим ми наголосили на необхідності подальшого посилення плюралізму ЗМІ в Україні", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 22-й саміт "Україна – Європейський Союз" відбувається у традиційному "живому" форматі вперше з початку пандемії коронавірусу. Захід був запланований на 1 жовтня, але його перенесли на 6 жовтня. 22 вересня Зеленський повідомив, що на саміті планують розглянути створення переговорного майданчика для деокупації Криму.

22 вересня віцепрезидент Єврокомісії Боррель відвідав Україну з візитом. За підсумками візиту він написав у своєму блозі "ЄС - не банкомат", але згодом цю фразу видалили.