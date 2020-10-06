«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
ГоловнаСвіт

У Киргизстані на фоні протестів невідомі захопили кілька родовищ золота, міді та вугілля

Повідомляється також про напад і підпал на складі і фабриці на родовищі золота Джером в Таласській області і ще кількох об'єктах на території країни.

У Киргизстані на фоні протестів невідомі захопили кілька родовищ золота, міді та вугілля

Киргизькі ЗМІ повідомляють про захоплення невідомими кількох великих родовищ золота, міді та вугілля на території країни.

Про це пише новинний портал 24.kg.

Зокрема, на вугільному родовищі Кара-Кече в Наринській області призупинено роботи. В поширеному в соцмережах листі держпідприємства з видобутку вугілля "Киргизкомур" в Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизії повідомляється, що підприємство захоплене "натовпом невідомих громадян в кількості близько ста осіб", які здійснюють "розкрадання і безконтрольне вивезення вугілля на автомашинах, минаючи вагову і касу".

Фото: https://24.kg/

Повідомляється також про напад і підпал на складі і фабриці на родовищі золота Джером в Таласській області і напад на золоторудне родовище Джамгир в Джалал-Абадській області.

Захоплене також золоторудне родовище Іштамберді. Призупинило роботу також мідне родовище Бозимчак в Джалал-Абадській області.

Нагадаємо, у столиці Киргизстану Бішкеку 5 жовтня розпочався безстроковий мітинг проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування 4 жовтня і проведення перевиборів. Мітингувальники захопили "Білий дім", де працюють парламент і президент країни, а також будівлі Державного комітету нацбезпеки і громадської ТРК.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також