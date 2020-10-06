У Киргизстані на фоні протестів невідомі захопили кілька родовищ золота, міді та вугілля

Повідомляється також про напад і підпал на складі і фабриці на родовищі золота Джером в Таласській області і ще кількох об'єктах на території країни.

Киргизькі ЗМІ повідомляють про захоплення невідомими кількох великих родовищ золота, міді та вугілля на території країни.

Про це пише новинний портал 24.kg.

Зокрема, на вугільному родовищі Кара-Кече в Наринській області призупинено роботи. В поширеному в соцмережах листі держпідприємства з видобутку вугілля "Киргизкомур" в Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизії повідомляється, що підприємство захоплене "натовпом невідомих громадян в кількості близько ста осіб", які здійснюють "розкрадання і безконтрольне вивезення вугілля на автомашинах, минаючи вагову і касу".

Фото: https://24.kg/

Повідомляється також про напад і підпал на складі і фабриці на родовищі золота Джером в Таласській області і напад на золоторудне родовище Джамгир в Джалал-Абадській області.

Захоплене також золоторудне родовище Іштамберді. Призупинило роботу також мідне родовище Бозимчак в Джалал-Абадській області.

Нагадаємо, у столиці Киргизстану Бішкеку 5 жовтня розпочався безстроковий мітинг проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування 4 жовтня і проведення перевиборів. Мітингувальники захопили "Білий дім", де працюють парламент і президент країни, а також будівлі Державного комітету нацбезпеки і громадської ТРК.