​Південна Корея може передати Україні вакцину від COVID-19 після запуску її виробництва - посол

За словами посла країни, спочатку мають бути випущені ліки від хвороби.

Південна Корея може надати Україні певну кількість вакцини від коронавірусу COVID-19 у вигляді гуманітарної допомоги після початку її виробництва на території країни.

Про це розповів посол Республіки Корея Кі Чанг Квон у ексклюзивному інтерв’ю LB.ua.

"Якщо південнокорейські компанії почнуть виробництво вакцини, вони зможуть продавати її в інші країни, в тому числі і в Україну", - сказав посол, відповідаючи на питання про те, чи буде цей препарат поставлятися за кордон і чи плануються поставки в Україну.

Він уточнив, що спочатку мають бути випущені ліки від хвороби.

Дипломат також не виключив, що певна кількість вакцини може бути направлена в Україну у якості гуманітарної допомоги.

"Така ймовірність є, але вакцина все ще не розроблена. Так що поки рано говорити", - пояснив Кі Чанг Квон.

Він нагадав, що у квітні відбулася телефонна розмова президента Володимира Зеленського з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, в результаті чого корейський уряд надав гуманітарну допомогу Україні для лікування COVID-19 на суму близько 700 тисяч доларів США.

"Набори для тестування на суму 300 тисяч доларів США були надані в якості двосторонньої прямий гуманітарної допомоги, а також ще 400 тисяч доларів США були переведені на рахунок Управління з координації гуманітарних питань ООН, щоб воно могло надавати гуманітарну допомогу людям в Україні", -підкреслив посол.

Нагадаємо, що до епідемічного сезону 2020−2021 років в Україну поставлять 665 тисяч вакцин від грипу із Франції, Нідерландів та Південної Кореї.