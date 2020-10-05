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У Мінську на мітинг проти Лукашенка вийшли пенсіонери

Вони скандували "Бабусі проти насильства, дідусі проти ОМОНу", "Живе Білорусь" і "Йди".

У столиці Білорусі Мінську в понеділок, 5 жовтня, на акцію протесту проти влади Олександра Лукашенка вийшли пенсіонери.

Як повідомляє TUT.by, кілька сотень літніх людей прийшли з квітами і плакатами "Йди", "Не вірю Лукашенку, БТ і RT", "Пенсіонери за зміни", з іконками. Спочатку вони прочитали псалом, а потім колона пішла до Будинку уряду з вигуками "Живе Білорусь" і "Йди".

Учасники маршу зібралися на площі Незалежності і пішли проспектом, потім вони попрямували до будівель МВС і КДБ. Біля будівлі МВС вони скандували "Караєва під суд" і "Свободу нашим внукам".

Колона пенсіонерів з біло-червоно-білими прапорами скандувала "Бабусі проти насильства, дідусі проти ОМОНу".

Після цього пенсіонери вишикувалися в ланцюг солідарності на Жовтневій площі, а потім пішли до площі Перемоги. Далі по дорозі до площі Якуба Коласа пенсіонери пройшли до МДЛУ - щоб підтримати студентів.

На площі Якуба Колоса вони поклали квіти до пам'ятника письменника і почали розходитися.

Протести у Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх підсумків президентських виборів. За даними ЦВК, Лукашенко набрав понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.

23 вересня, попри масові протести, Лукашенко провів таємну інавгурацію. Опозиція закликала до безстрокових акцій непокори.

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