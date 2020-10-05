За добу у світі виявили майже 250 тис. нових випадків COVID-19

Станом на ранок 5 жовтня в світі зареєстрували 249 546 нових випадків захворювання на коронавірус, померли за добу - 4 013 людини.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Згідно з даними центру, всього у світі зафіксовано 35 399 250 випадки інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 041 824 пацієнтів.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися - 26,6 млн чоловік.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень: США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія.

Нагадаємо, з початку епідемії в Україні коронавірус виявили у 226 462 осіб. Понад 100 тисяч - одужали, зараз хворіють майже 122 тисячі людей.