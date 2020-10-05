У Пятова і Степаненка знайшли коронавірус перед іграми збірної

Футбольний клуб "Шахтар" йде на самоізоляцію після того, як медслужба клубу отримала результати ПЛР-тестів на COVID-19.

Про це повідомила пресслужба клуба.

Зазначається, що після матчу "Десна" - "Шахтар" (4 жовтня, - ред.) медслужби клубу отримала результати тестів гравців збірної України, які були здані напередодні їх від'їзду в розташування національної команди. Тести воротаря Андрія Пятова, півзахисника Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу виявилися позитивними.

Клубом вжито всіх необхідних заходів для непоширення інфекцій, тому "Шахтар" у повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря.

4 жовтня головний тренер національної збірної Андрій Шевченко терміново викликав на збори перед матчами в Лізі націй ще двох футболістів - воротаря "Олександрії" Юрія Паньківа і півзахисника київського "Динамо" Володимира Шепелєва, повідомила Українська асоціація футболу.

Для Паньківа і Шепелєва це перший виклик до головної команди України.

Зазначалося, що інші викликані до складу збірної гравці донецького клубу також не зможуть допомогти національній команді - щойнайменше в товариському матчі з Францією. Наступні тестування дадуть розуміння, чи будуть гірники у змозі приєднатися до табору збірної перед матчами Ліги націй УЄФА проти Німеччини та Іспанії.

У понеділок і четвер всі футболісти, тренери та співробітники ФК "Шахтар" команди пройдуть додаткове тестування, після якого будуть визначені подальші дії.

Нагадаємо, 11 вересня у відповідь на запит Української асоціації футболу міністр охорони здоров’я Максим Степанов підтвердив можливість проведення міжнародних клубних матчів і поєдинків національних збірних з уболівальниками в "зеленій" і "жовтій" зонах. Згідно останнього карантинного зонування. 3 жовтня повідомлялося, що на матчі збірної України з футболу у Києві допустять вболівальників.

Національна збірна має зіграти проти Франції, Німеччини та Іспанії 7-го, 10-го та 13-го жовтня відповідно, на матчі були викликані П'ятов зі Степаненком.

Виліт команди до Парижа призначено на 11:00 понеділка. У столиці Франції до гравців з УПЛ мають приєднатися українські футболісти, які виступають в іноземних чемпіонатах.