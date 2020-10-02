Напередодні в процесі проведення жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА провів церемонію нагородження кращих гравців сезону-2019/20.
Ці нагороди, створені у співпраці з групою European Sports Media (ESM), присуджуються кращим гравцям, незалежно від національності, які грали за клуб на території асоціації-члени УЄФА в попередньому сезоні.
Гравці оцінюються по їх виступові у всіх матчах - як у внутрішніх, так і в міжнародних турнірах УЄФА.
До складу журі увійшли 80 тренерів клубів, які брали участь в групових етапах Ліги чемпіонів УЄФА-2019/20 і Ліги Європи УЄФА, а також 55 журналістів, відібраних групою European Sports Media (ESM) від кожної асоціації-члени УЄФА. Остаточний результат ґрунтувався на загальній кількості набраних очок. Тренери не могли голосувати за гравців своєї команди.
В результаті, нагороди Кращого гравця року за версією УЄФА 2019/20 був удостоєний футболіст "Баварії" Роберт Левандовскі.
Нагадаємо, попередніми переможцями були:
- 2019 - Вірджіл ван Дейк,
- 2018 - Лука Модріч,
- 2017 - Кріштіану Роналду,
- 2016 - Кріштіану Роналду,
- 2015 - Ліонель Мессі
Аналогічної нагороди в жіночому футболі була удостоєна футболістка "Вольфсбурга", яка тепер грає в "Челсі" Пернілла Хардер.
Попередні переможці:
- 2019 - Люсі Бронза
- 2018 - Пернілла Хардер
- 2017 - лику Мартенс
- 2016 - Ада Хегерберг
- 2015 - Селія Шашіч
Крім того, УЄФА також вручив позиційні нагороди Ліги чемпіонів УЄФА, а починаючи з сезону 2019/20 - Жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.
- Кращий голкіпер: Мануель Нойер ("Баварія")
- Кращий захисник: Йозуа Кімміх ("Баварія")
- Кращий півзахисник: Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")
- Кращий нападник: Роберт Левандовскі
Где "великолепная четвёрка" - ⬆ или ⬇?#жеребьевкаЛЧ | @FCBayern pic.twitter.com/z6ie5Nj69N— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 1, 2020
Кращий гравець Ліги Європи УЄФА: буде оголошений 2 жовтня
Жіноча Ліга чемпіонів.
- Воротар: Буадді
- Захисник: Уенді Ренар
- Півзахисник: Марожан
- Нападник: Пернілла Хардер.
Додамо, що наставник "Баварії" Ганс-Дітер Флік став найкращим тренером року-2019/20 УЄФА.