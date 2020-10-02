Напередодні в процесі проведення жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА провів церемонію нагородження кращих гравців сезону-2019/20.

Ці нагороди, створені у співпраці з групою European Sports Media (ESM), присуджуються кращим гравцям, незалежно від національності, які грали за клуб на території асоціації-члени УЄФА в попередньому сезоні.

Гравці оцінюються по їх виступові у всіх матчах - як у внутрішніх, так і в міжнародних турнірах УЄФА.

До складу журі увійшли 80 тренерів клубів, які брали участь в групових етапах Ліги чемпіонів УЄФА-2019/20 і Ліги Європи УЄФА, а також 55 журналістів, відібраних групою European Sports Media (ESM) від кожної асоціації-члени УЄФА. Остаточний результат ґрунтувався на загальній кількості набраних очок. Тренери не могли голосувати за гравців своєї команди.

В результаті, нагороди Кращого гравця року за версією УЄФА 2019/20 був удостоєний футболіст "Баварії" Роберт Левандовскі.

Нагадаємо, попередніми переможцями були:

2019 - Вірджіл ван Дейк,

2018 - Лука Модріч,

2017 - Кріштіану Роналду,

2016 - Кріштіану Роналду,

2015 - Ліонель Мессі

Аналогічної нагороди в жіночому футболі була удостоєна футболістка "Вольфсбурга", яка тепер грає в "Челсі" Пернілла Хардер.

Попередні переможці:

2019 - Люсі Бронза

2018 - Пернілла Хардер

2017 - лику Мартенс

2016 - Ада Хегерберг

2015 - Селія Шашіч

Крім того, УЄФА також вручив позиційні нагороди Ліги чемпіонів УЄФА, а починаючи з сезону 2019/20 - Жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.

Кращий голкіпер: Мануель Нойер ("Баварія")

Мануель Нойер ("Баварія") Кращий захисник: Йозуа Кімміх ("Баварія")

Йозуа Кімміх ("Баварія") Кращий півзахисник: Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")

Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті") Кращий нападник: Роберт Левандовскі Где "великолепная четвёрка" - ⬆ или ⬇?#жеребьевкаЛЧ | @FCBayern pic.twitter.com/z6ie5Nj69N — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 1, 2020

Кращий гравець Ліги Європи УЄФА: буде оголошений 2 жовтня

Жіноча Ліга чемпіонів.

Воротар: Буадді

Буадді Захисник: Уенді Ренар

Уенді Ренар Півзахисник: Марожан

Марожан Нападник: Пернілла Хардер.

Додамо, що наставник "Баварії" Ганс-Дітер Флік став найкращим тренером року-2019/20 УЄФА.

Фото: УЄФА Ганс-Дітер Флік

Тренер "Ліона" Жан-Люк Вассер отримав нагороду жіночого тренера року-2019/20 УЄФА.