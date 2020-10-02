Ребров прокоментував потрапляння його "Ференцвароша" в одну групу з "Динамо" в Лізі чемпіонів

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров прокоментував жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів, у результаті якого угорському клубу дісталися в суперники "Ювентус", "Барселона" і київське "Динамо", яке він раніше очолював.

"Можу сказати, що які б команди не випали - ми будемо виходити і грати. Звичайно, краще б не потрапляти на "Динамо". Але будемо боротися, будемо так само готуватися, як до "Барселони" чи "Ювентуса", - цитує Реброва Sport24.

"Чи буде "Ференцварошу" складно в такій групі? Так, звісно. Ви подивіться на команди, які зібрані в ЛЧ. Тут слабких клубів немає взагалі, тому з будь-яким суперником "Ференцвашору" буде складно. Але ми будемо боротися і доводити ", - упевнений український фахівець.

Нагадаємо, що "Ференцварош" вийшов в основну сітку ЛЧ уперше за 25 років. У плей-оф-кваліфікації команда за сумою двох поєдинків пройшла "Мольде" (3:3, 0:0).