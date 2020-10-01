Фото: "Ролан Гаррос" Кікі Бертенс

У рамках другого раунду "Ролан Гаррос" п'ята ракетка турніру, нідерландка Кікі Бертенс зустрічалася з італійкою Сарою Еррані.

Матч тривав понад три години і завершився перемогою Бертенс - 7:6 (7-5), 3:6, 9:7.

Ще протягом вирішального сету у представниці Нідерландів почалися судоми, і вона кілька разів викликала на корт фізіотерапевта, плачучи під час масажу.

А після завершення матчу їй продовжили надавати допомогу, після чого забрали на візку.

Фото: Go Tennis

Nog nooit meegemaakt dit, in al die jaren dat ik tennis kijk, 2 sets lang al.



Benieuwd waar het aan gelegen heeft dalijk.#Bertens #RolandGarros



Ritme/Kutkinderen/Blessure pic.twitter.com/SGVJ50S36w — LangeToepie (@LangeToepie) September 30, 2020

Додамо, що матч не минув без скандалів. Італійка з 150-го рядка світового рейтингу WTA отримала кілька попереджень від судді за зволікання. Еррані боліла рука, і вона регулярно подавала з руки або затягувала подачу.

А після поєдинку незадоволена Сара пародіювала суперницю, відмовилася тиснути їй руку і вигукувала навздогін італійські лайки.

У третьому колі Кікі зустрінеться з чешкою Катариною Синяковою.

Огляд поєдинку Бертенс - Еррані - на сайті офіційного мовника "Ролан Гаррос".