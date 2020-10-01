У рамках другого раунду "Ролан Гаррос" п'ята ракетка турніру, нідерландка Кікі Бертенс зустрічалася з італійкою Сарою Еррані.
Матч тривав понад три години і завершився перемогою Бертенс - 7:6 (7-5), 3:6, 9:7.
Ще протягом вирішального сету у представниці Нідерландів почалися судоми, і вона кілька разів викликала на корт фізіотерапевта, плачучи під час масажу.
А після завершення матчу їй продовжили надавати допомогу, після чого забрали на візку.
Nog nooit meegemaakt dit, in al die jaren dat ik tennis kijk, 2 sets lang al.— LangeToepie (@LangeToepie) September 30, 2020
Benieuwd waar het aan gelegen heeft dalijk.#Bertens #RolandGarros
Ritme/Kutkinderen/Blessure pic.twitter.com/SGVJ50S36w
А після поєдинку незадоволена Сара пародіювала суперницю, відмовилася тиснути їй руку і вигукувала навздогін італійські лайки.
У третьому колі Кікі зустрінеться з чешкою Катариною Синяковою.
Огляд поєдинку Бертенс - Еррані - на сайті офіційного мовника "Ролан Гаррос".