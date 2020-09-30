Стартові матчі першої ракетки України Еліни Світоліної (№5 WTA) на Відкритому чемпіонаті Франції видалися складними.

Після непростого поєдинку першого раунду проти росіянки Варвари Грачової (7:6 (7-2), 6:4) у Еліни були проблеми і в матчі другого кола проти мексиканки Ренати Сарасуа (№178 WTA, Q).

Причому Світоліна вперше за 8 років програла сет під нуль тенісистці, що не входить в топ-100 світового рейтингу. Сталося це в другій партії.

У третьому, вирішальному сеті українці все ж вдалося сконцентруватися на тенісі та здобути загальну перемогу - 6:3, 0:6, 6:2.

У наступному колі Світоліної доведеться зіграти з ще однією представницею Росії Катериною Александровою (№31 WTA).

Додамо, що Еліна залишилася єдиною представницею України на турнірі - всі інші наші тенісистки - Катерина Завацка і Козлова, Марта Костюк і Даяна Ястремська - зачохлили свої ракетки вже після першого кола.

Highlights поєдинку Світоліна - Сарасуа - на сайті офіційного мовника "Ролан Гаррос".

Зазначимо, що Серена Вільямз знялася з "Ролан Гаррос". Причина зняття: травма ахілла.

Американська тенісистка повинна була зіграти у другому колі проти Цвєтани Піронкової. Тепер болгарка без боротьби проходить в третій раунд, де зіграє з переможницею матчу двох чешок: Барбора Стрицова - Барбора Крейчікова.

Нагадаємо, Серена Вільямз перемагала на "Ролан Гаррос" в 1999 і 2010 роках.