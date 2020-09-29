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Напередодні найважливішого для "Динамо" матчу проти "Гента" ультрас висловилися щодо Луческу

Миру не буде.

Фото: facebook.com/wbc.kyiv

Напередодні найважливішого для "Динамо" на даний момент матчу в сезоні - поєдинку у відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Гента", ультрас київського клубу нагадали про себе і про своє ставлення до головного тренера команди Мірчі Луческу.

На сторінці WBC Ультрас "Динамо" в Facebook з'явився новий запис, де вболівальники підкреслили своє невдоволення румунським фахівцем.

"Хочемо ще раз наголосити, що незалежно від будь-яких результатів, ми ніколи не змінимо своє відношення до персони Мірчі Луческу", - говорить пост в соцмережах, який доповнений фотографією графіті "Динамо без Луческу".

Фото: facebook.com/wbc.kyiv

Нагадаємо, початок сьогоднішнього матчу з "Гентом" - о 22:00.

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