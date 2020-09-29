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Клуб Першої ліги може знятися з чемпіонату через проблеми з фінансами

"Полісся" виявилося в складному фінансовому становищі.

Клуб Першої ліги "Полісся" може знятися з розіграшу через проблеми з фінансами, повідомляється в клубному Facebook.

Відзначається, що житомирський клуб недоотримав 3,5 млн гривень з обласної ради.

При цьому річний клубний бюджет становить 9,6 млн гривень, який по 50% фінансується з міського та обласного бюджетів.

Міська рада повністю закрила "Поліссю" свою квоту, однак обласна профінансувала клуб не в повній мірі.

"У нас не буде грошей на виїзд до Сум до "Альянсу" 16 жовтня. Не тільки на зарплату, а й на всі поточні витрати, необхідні для функціонування клубу. Крім 1,3 млн гривень, ми не отримали ні копійки. Коли була акція ультрас "Полісся", глава області Віталій Бунечка пообіцяв, що до кінця року клуб отримає 4,5 млн гривень", - заявив директор "Полісся" Володимир Загурський.

Нагадаємо, "Полісся" вийшло в Першу лігу за підсумками минулого сезону. У трьох стартових турах чемпіонату команда Сергія Шищенко здобула одну перемогу і двічі зіграла внічию.

Завтра "Полісся" прийме "Минай" в 1/16 фіналу Кубка України, а в наступний понеділок зіграє в гостях матч чемпіонату з "Металістом 1925".

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