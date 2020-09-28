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У матчі Англійської Прем'єр-Ліги арбітр призначив три пенальті у ворота "Манчестер Сіті"

"Городяни" поступилися "Лестеру".

&quot;Манчестер Сіті&quot; - &quot;Лестер&quot;
Фото: EPA/UPG
"Манчестер Сіті" - "Лестер"

В рамках 3-го туру Англійської Прем'єр-Ліги один з центральних матчів було зіграно в Манчестері, де підопічні Хосепа Гвардіоли приймали "Лестер".

Гості здобули сенсаційну перемогу - 5:2.

Не могли не посприяти розгрому "городян" неакуратні дії футболістів "МанСіті" у власному штрафному майданчику.

В результаті, рефері Майкл Олівер з Нортумберленда був змушений призначити 3 пенальті в ворота господарів. Всі вони були реалізовані.

Додамо, що сьогодні відбудеться ще один центральний матч туру, в якому "Ліверпуль" прийматиме "Арсенал".

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