Фото: EPA/UPG "Манчестер Сіті" - "Лестер"

В рамках 3-го туру Англійської Прем'єр-Ліги один з центральних матчів було зіграно в Манчестері, де підопічні Хосепа Гвардіоли приймали "Лестер".

Гості здобули сенсаційну перемогу - 5:2.

Не могли не посприяти розгрому "городян" неакуратні дії футболістів "МанСіті" у власному штрафному майданчику.

В результаті, рефері Майкл Олівер з Нортумберленда був змушений призначити 3 пенальті в ворота господарів. Всі вони були реалізовані.

Додамо, що сьогодні відбудеться ще один центральний матч туру, в якому "Ліверпуль" прийматиме "Арсенал".