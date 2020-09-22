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В одному матчі Англійської Прем'єр-лізі було встановлено два рекорди

Другий тур був багатий на голи.

&quot;Вулвергемптон&quot; - &quot;Манчестер Сіті&quot;
Фото: EPA/UPG
"Вулвергемптон" - "Манчестер Сіті"

Напередодні матчем "Вулвергемптон" - "Манчестер Сіті" (1: 3) завершувався другий тур Англійської Прем'єр-ліги, за результатом якого було встановлено рекорд результативності.

У десяти матчах було забито f; 44 голи, що є рекордом АПЛ, як для ери з 20-ма командами в Лізі.

Крім того, своєю перемогою на "Молінью" "Манчестер Сіті" переписав ще один рекорд Ліги.

"МанСіті" став першим клубом, який здобув перемоги в 10 матчах відкриття сезону поспіль.

Додамо, що Олександр Зінченко не потрапив в заявку "городян" на матч, через отриману напередодні травму на тренуванні.

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