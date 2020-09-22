Другий тур був багатий на голи.

Фото: EPA/UPG "Вулвергемптон" - "Манчестер Сіті"

Напередодні матчем "Вулвергемптон" - "Манчестер Сіті" (1: 3) завершувався другий тур Англійської Прем'єр-ліги, за результатом якого було встановлено рекорд результативності.

У десяти матчах було забито f; 44 голи, що є рекордом АПЛ, як для ери з 20-ма командами в Лізі.

The Leeds effect https://t.co/9akb4meWQq — Andrew Haigh ⚡️ (@AndrewHaigh) September 21, 2020

Крім того, своєю перемогою на "Молінью" "Манчестер Сіті" переписав ще один рекорд Ліги.

"МанСіті" став першим клубом, який здобув перемоги в 10 матчах відкриття сезону поспіль.

Man City are the first team in the Premier League era to win 10 consecutive opening games of the season:



WWWWWWWWWW



Goals: 30

Conceded: 4

Clean sheets: 7



Pep’s side always start how they mean to go on.#MCFC pic.twitter.com/iwygpRVGj0 — William Hill (@WilliamHill) September 21, 2020