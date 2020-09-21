Фото: EPA/UPG Джамаля Мусіала по-батьківськи вітає с рекордом Роберт Левандовські

"Баварія" по-чемпіонськи стартувала в новому сезоні Бундесліги, розгромивши в домашніх стінах "Шальке" - 8:0.

Один з голів на рахунку Джамаля Мусіала, якому вистачило лише дев'яти хвилин, щоб відзначитися в матчі, вийшовши на заміну.

Таким чином, Джамаль, який має англійське і німецьке громадянство, став наймолодшим автором гола в Бундесліги в складі "Баварії" - на момент поєдинку проти "гірників" Мусіала виповнилося 17 років і 205 днів. Він обійшов за цим показником екснападника збірної Парагваю Роке Санта Круса.

👶 - Jamal Musiala (17y-205d) becomes the youngest goalscorer for @FCBayern in the Bundesliga. #FCBS04 — Gracenote Live (@GracenoteLive) September 18, 2020

Нагадаємо, 20 червня Мусіала дебютував в основному складі "Баварії" в матчі Бундесліги проти "Фрайбурга" (3:1), вийшовши на заміну Томасу Мюллеру. Джамаль став наймолодшим дебютантом "Баварії" в Бундеслізі, вийшовши на поле у віці 17 років і 115 днів.